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Qualidade de vida

Portugal se mantém como o terceiro lugar mais seguro do mundo

A revista "Forbes" elegeu Portugal como o melhor país para se viver depois da pandemia da Covid-19. A região do Algarve, no Sul de Portugal, foi classificada como o local mais tranquilo, mais seguro e mais prazeroso

Públicado em 

23 jun 2020 às 05:00
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães

Em Portugal, antes que o governo decretasse quarentena, cidadãos já haviam esvaziado as ruas
Em Portugal, antes que o governo decretasse quarentena, cidadãos já haviam esvaziado as ruas Crédito: Câmara Municipal de Lisboa
No relatório do Institute for Economics & Peace, divulgado na semana passada, Portugal mantém o terceiro lugar no Global Peace Index (GPI), índice que mapeia os países mais seguros do mundo e está em primeiro lugar, entre os países da União Europeia (UE). Portugal aparece atrás apenas da Islândia e da Nova Zelândia. Esta colocação é um bálsamo num momento em que a Europa está cheia de conflitos e interesses particularizados e em busca de uma coesão, através da União Europeia.
Para se ter uma ideia, em 2014, Portugal ocupava o 18º lugar no relatório do GPI. A 14ª edição do ranking, que classifica 163 países e cobre 99,7% da população mundial, conclui que “o nível global de paz se deteriorou, num mundo em que os conflitos e crises que surgiram na década passada começaram a diminuir, estando a ser substituídos por uma nova onda de tensão e incerteza em resultado da pandemia”.

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Já a revista americana "Forbes" elegeu Portugal como o melhor país para se viver depois da pandemia da Covid-19. A região do Algarve, no Sul de Portugal, foi classificada como o local mais tranquilo, mais seguro e mais prazeroso para se viver. É também o melhor lugar para cuidar da saúde e viver sem solidão.
A costa do Algarve conta com 160 quilômetros de praias de águas cristalinas e mornas. Além disso, suas praias seguem um rigoroso padrão ambiental, o que assegura 88 bandeiras azuis, atribuídas pela associação Europeia Bandeira Azul. Com sol praticamente o ano todo, segurança e infraestrutura, ligações aéreas via aeroporto internacional de Faro, uma excepcional malha rodoviária e o excelente custo de vida se comparado com os padrões europeus, o Algarve é, sem dúvida, um lugar especial para quem deseja viver bem na sua aposentadoria.

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Por outro lado, quem deseja investir também encontrará excelentes oportunidades de investimentos em Algarve, principalmente no setor imobiliário e no turismo. Em que pesem os efeitos nocivos da crise provocada pela pandemia, é um local turístico muito procurado pelos próprios portugueses, além dos franceses, espanhóis, alemães e ingleses.
Embora Portugal ainda trabalhe temendo uma nova onda do vírus, os portugueses vão restabelecendo a vida com mais cuidado em relação à saúde, com maior afastamento social e a aplicação de medidas mais eficazes de higiene. A região do Algarve, a taxa de contaminação com o vírus foi uma das mais baixas de Portugal, ficando atrás do Alentejo e das Ilhas da Madeira e do Açores.

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Uma nota ruim é que Portugal tem o segundo lugar de novos casos de coronavírus, nos últimos 14 dias dentre os países da zona do euro, só perdendo para a Suécia, o que desfavorece o ambiente de retomada rápida e a volta à normalidade.

Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

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