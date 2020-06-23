Portugal se mantém como o terceiro lugar mais seguro do mundo

Em Portugal, antes que o governo decretasse quarentena, cidadãos já haviam esvaziado as ruas Crédito: Câmara Municipal de Lisboa

No relatório do Institute for Economics & Peace, divulgado na semana passada, Portugal mantém o terceiro lugar no Global Peace Index (GPI), índice que mapeia os países mais seguros do mundo e está em primeiro lugar, entre os países da União Europeia (UE). Portugal aparece atrás apenas da Islândia e da Nova Zelândia. Esta colocação é um bálsamo num momento em que a Europa está cheia de conflitos e interesses particularizados e em busca de uma coesão, através da União Europeia.

Para se ter uma ideia, em 2014, Portugal ocupava o 18º lugar no relatório do GPI. A 14ª edição do ranking, que classifica 163 países e cobre 99,7% da população mundial, conclui que “o nível global de paz se deteriorou, num mundo em que os conflitos e crises que surgiram na década passada começaram a diminuir, estando a ser substituídos por uma nova onda de tensão e incerteza em resultado da pandemia ”.

Já a revista americana "Forbes" elegeu Portugal como o melhor país para se viver depois da pandemia da Covid-19. A região do Algarve, no Sul de Portugal, foi classificada como o local mais tranquilo, mais seguro e mais prazeroso para se viver. É também o melhor lugar para cuidar da saúde e viver sem solidão.

A costa do Algarve conta com 160 quilômetros de praias de águas cristalinas e mornas. Além disso, suas praias seguem um rigoroso padrão ambiental, o que assegura 88 bandeiras azuis, atribuídas pela associação Europeia Bandeira Azul. Com sol praticamente o ano todo, segurança e infraestrutura, ligações aéreas via aeroporto internacional de Faro, uma excepcional malha rodoviária e o excelente custo de vida se comparado com os padrões europeus, o Algarve é, sem dúvida, um lugar especial para quem deseja viver bem na sua aposentadoria.

Por outro lado, quem deseja investir também encontrará excelentes oportunidades de investimentos em Algarve, principalmente no setor imobiliário e no turismo. Em que pesem os efeitos nocivos da crise provocada pela pandemia, é um local turístico muito procurado pelos próprios portugueses, além dos franceses, espanhóis, alemães e ingleses.

Embora Portugal ainda trabalhe temendo uma nova onda do vírus, os portugueses vão restabelecendo a vida com mais cuidado em relação à saúde, com maior afastamento social e a aplicação de medidas mais eficazes de higiene. A região do Algarve, a taxa de contaminação com o vírus foi uma das mais baixas de Portugal, ficando atrás do Alentejo e das Ilhas da Madeira e do Açores.