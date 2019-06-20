Está pensando em ir morar em Portugal? A jornada é longa!

Caso esteja planejando morar em Portugal, prepare-se! A jornada é longa. Nos últimos dois anos, o fluxo de brasileiros para Portugal vem aumentando consideravelmente. Já somos a maior comunidade estrangeira residente no país. Os números são um pouco controversos, mas estima-se que hoje mais de 100 mil brasileiros estejam morando em Portugal e este número pode ser bem maior.
O investigador Marcelo Migowski Ferreira, autor do livro “Destino... Portugal, Sonho ou Realidade?”, relata que “o número de brasileiros em Portugal tem vindo a aumentar no último ano, após um decréscimo nos anos anteriores, uma situação agravada pela crise econômica e pela violência no Brasil. Outro fato é o número de brasileiros ilegais, que não contam para efeitos de estatística”.
Assim, antes de se aventurar a viver num país onde aparentemente existem facilidades, seja pelos acordos firmados ou por termos a língua em comum (as diferenças e dificuldades são bem maiores do que supomos), faça um bom planejamento e seja bem precavido nas suas decisões.
Existem cinco situações distintas dos brasileiros que moram em Portugal: os que têm cidadania portuguesa, os que possuem visto de trabalho, os aposentados que transferiram sua residência pra cá, os investidores e os que vêm pra estudar.
Caso você não se enquadre numa dessas situações, salvo raríssimas exceções, você é turista e pode permanecer no país por 90 dias, sem problema algum. Agora atenção: não caia na tentação de vir como turista e ficar no país para tentar uma das possibilidades citadas anteriormente. A partir deste momento, você estará ilegal e a regularização de sua situação será bem mais difícil.
Esse planejamento deve começar bem antes de sua provável data de viagem. Escolha bem a cidade em que irá morar. Apesar de ser um país pequeno, Portugal possui características bastante distintas de uma região para outra, que vão do clima à potencialidade econômica.
As cidades maiores de Portugal têm um custo de aluguel muito elevado para o padrão brasileiro. Tenha uma boa reserva financeira, independentemente da situação do seu visto, mesmo tendo Portugal um dos menores custos de vida da Europa, situações inesperadas podem ocorrer. Tenha sempre em mente que você terá que adaptar-se a uma nova realidade e, sobretudo, conhecer antecipadamente o país é muito importante e determinante para o seu sucesso aqui.