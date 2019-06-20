Está pensando em ir morar em Portugal? A jornada é longa!

Portugal Crédito: Divulgação

Caso esteja planejando morar em Portugal, prepare-se! A jornada é longa. Nos últimos dois anos, o fluxo de brasileiros para Portugal vem aumentando consideravelmente. Já somos a maior comunidade estrangeira residente no país. Os números são um pouco controversos, mas estima-se que hoje mais de 100 mil brasileiros estejam morando em Portugal e este número pode ser bem maior.

O investigador Marcelo Migowski Ferreira, autor do livro “Destino... Portugal, Sonho ou Realidade?”, relata que “o número de brasileiros em Portugal tem vindo a aumentar no último ano, após um decréscimo nos anos anteriores, uma situação agravada pela crise econômica e pela violência no Brasil. Outro fato é o número de brasileiros ilegais, que não contam para efeitos de estatística”.

Assim, antes de se aventurar a viver num país onde aparentemente existem facilidades, seja pelos acordos firmados ou por termos a língua em comum (as diferenças e dificuldades são bem maiores do que supomos), faça um bom planejamento e seja bem precavido nas suas decisões.

Existem cinco situações distintas dos brasileiros que moram em Portugal: os que têm cidadania portuguesa, os que possuem visto de trabalho, os aposentados que transferiram sua residência pra cá, os investidores e os que vêm pra estudar.

Caso você não se enquadre numa dessas situações, salvo raríssimas exceções, você é turista e pode permanecer no país por 90 dias, sem problema algum. Agora atenção: não caia na tentação de vir como turista e ficar no país para tentar uma das possibilidades citadas anteriormente. A partir deste momento, você estará ilegal e a regularização de sua situação será bem mais difícil.

Esse planejamento deve começar bem antes de sua provável data de viagem. Escolha bem a cidade em que irá morar. Apesar de ser um país pequeno, Portugal possui características bastante distintas de uma região para outra, que vão do clima à potencialidade econômica.