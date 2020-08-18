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Covid-19

Conheça a ferramenta digital que vai rastrear infectados em Portugal

Aplicativo Stayaway Covid realizará o levantamento das cadeias de contágio, através do rastreamento digital entre smartphones e informando aos utilizadores que estiverem no mesmo espaço da presença de alguém infectado nos últimos 14 dias

Públicado em 

18 ago 2020 às 05:00
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães

Celular
Usuário de aplicativo terá acesso a dados sobre quem teve Covid-19 e está próximo dele Crédito: Pixabay
Já está tudo pronto para o lançamento do aplicativo português de rastreamento à Covid-19. O Stayaway Covid realizará o levantamento das cadeias de contágio, através do rastreamento digital entre smartphones e informando aos utilizadores que estiverem no mesmo espaço da presença de alguém infectado nos últimos 14 dias, com o novo vírus.
Saber com quem o infectado teve contato, que hoje leva horas e até dias para se saber, agora poderá levar apenas alguns minutos. É o que promete o Instituto de Engenharia de Sistemas de Computadores, Ciência e Tecnologia, que em parceria com a Universidade do Porto desenvolveu o aplicativo.

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Como em outros países, em Portugal a utilização do sistema digital de identificação e notificação de fatores de risco foi considerado importantíssimo como medida complementar de combate a pandemia da Covid-19. Entretanto, para entrar em funcionamento, o aplicativo necessitava da autorização do governo, o que foi feito com a publicação do Decreto de Lei 52/2020, atendendo a lei que estabelece o responsável pelo tratamento dos dados e regula a intervenção do médico no sistema Stayaway Covid.
O novo aplicativo está disponibilizado para os utilizadores que integram o programa de testes. Ainda não está em pleno funcionamento e trabalhará de forma anônima. É gratuito e as pessoas deverão baixar o app de forma voluntária. A responsabilidade dos dados é da Direção Geral da Saúde. Depois de lançado, restará saber qual será a adesão por parte dos portugueses, muitas vezes avessos ao uso da tecnologia. Outro ponto ainda por resolver é a liberação da Apple, já que para o sistema Android o aplicativo está autorizado desde junho.

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O Stayaway gera códigos aleatórios que não revelam identidades pessoais e partilha estas informações entre os dispositivos. Se um utilizador do app for diagnosticado com Covid-19, os códigos que difundiu nos últimos 14 dias são partilhados publicamente num servidor oficial. A partilha requer o consentimento do utilizador e a legitimação de um médico.
Embora Portugal tenha demonstrado uma diminuição nos números de novos contágios, tivemos apenas um único dia sem nenhum óbito por covid-19, mas a pandemia está longe de ser considerada controlada. Nas últimas semanas, novos focos de contaminação têm surgido de forma isolada pelo país e uma nova onda é vista com muita precaução.

Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

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