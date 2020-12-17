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Coronavírus

Pfizer reforça compromisso em distribuir 50 milhões de doses de vacina

Em comunicado, a farmacêutica garantiu que não enfrenta problemas na logística da distribuição do imunizador, desenvolvido em parceria com a BioNTech.

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 16:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 16:04
São Paulo começa a vacinar população em janeiro de 2021
Segundo a empresa, esta semana, foram enviadas 2,9 milhões de doses para diversos pontos dos Estados Unidos. Crédito: Pixabay
A Pfizer informou nesta quinta-feira (17), que segue confiante de que será capaz de distribuir 50 milhões de doses da vacina contra o coronavírus em todo o mundo este ano e 1,3 bilhão até o fim de 2021. Em comunicado, a farmacêutica garantiu que não enfrenta problemas na logística da distribuição do imunizador, desenvolvido em parceria com a BioNTech.
Segundo a empresa, esta semana, foram enviadas 2,9 milhões de doses para diversos pontos dos Estados Unidos.
"A Pfizer tem longo e bem-sucedido histórico de produção e distribuição de grandes volumes de vacinas em que o mundo pode confiar - e estamos estendendo esse histórico com nossa vacina para a Covid-19", destaca a nota, que acrescenta que "milhões" de doses estão sendo produzidas todos os dias e que "esse volume crescerá nas próximas semanas".

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