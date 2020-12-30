2021, por favor, toque logo nossos interfones e campainhas!

Sei que o interfone vai tocar, vamos acordar e conseguir sair desse looping Crédito: karlyukav/Freepik

Parece que existiram 5 anos dentro de 2020. Ô ano complicado, viu? Fui atrás do meu artigo de ano novo do ano passado e, pasmem, eu achei que 2019 tinha sido “terrível, de inúmeras provações e situações que nos levaram ao limite”. Foram essas palavras que usei e tenho certeza que o futuro devia estar rindo da minha cara, porque se eu achei que 2019 foi tudo isso, é porque realmente não podia imaginar que tudo pode piorar sempre.

Comecei 2020 indo pra uma conferência mundial na ONU pra reafirmar os direitos das mulheres e também pra denunciar o que o g overno Bolsonaro estava fazendo no Brasil ; surgiu uma pandemia no meio da viagem e nove meses depois estamos com o mesmo governo Bolsonaro precisando ser denunciando todos os dias pelos atropelamentos causados aos direitos, especialmente, de mulheres, pobres, pretos e LGBT+

Sabe aqueles pesadelos dos quais a gente não consegue sair, que a gente tenta acordar e não consegue? Esse é o governo Bolsonaro pra mim. Um terror, um sofrimento agonizante que parece que nunca vai ter fim, que sempre tá piorando, que parece que tá durando anos a fio. Mas eu sei que o interfone vai tocar, vamos acordar e conseguir sair desse looping.

Não sou de pular sete ondas, comer não sei quantas uvas e jogar as sementes pra trás, nada disso. Não faço promessas nem listas de metas para o ano que vai surgir. Mas se tem uma coisa em que eu tenho fé é na gente. Acredito muito no poder que nós mostramos ter mesmo em um ano tão difícil pra maioria como foi 2020 (e peço que o futuro não ria da minha cara novamente em 2021, por favor!).