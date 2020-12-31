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Ano novo

Que em 2021 as vacinas tragam nossa vida de volta

Esse é apenas um dos desejos para o ano que se inicia. Após tantas mortes, é também importante que aprendamos a gastar nossa energia e nosso tempo nas pequenas coisas que realmente importam

Públicado em 

31 dez 2020 às 06:00
Lauro Ferreira Pinto

Colunista

Lauro Ferreira Pinto

Cientistas estudam vacina contra Covid-19
Cientistas estudam vacina contra Covid-19 Crédito: Artem Podrez/ Pexels
É de praxe fazer um balanço do ano que se encerra e formular votos e resoluções para o ano novo que se avizinha. Que podemos pensar do longo ano de 2020? O pior ano de nossas vidas? Meu, seguramente, não foi! Vivi dores piores... Mas convenhamos que este ano foi desafiador e extremamente duro pelas incertezas, perdas de vidas, sofrimentos, isolamentos intermináveis, medo e insegurança.
Um vírus surgido na China pôs a humanidade de joelhos! Nosso país teve desempenho lastimável na principal arma para conter o vírus e evitar a paralisia econômica: a testagem em massa com testes moleculares de qualidade. Testamos muito menos que Colômbia e Chile (taxa percentual por habitantes), por exemplo, se compararmos com América Latina. A Coreia do Sul, exemplo de combate à pandemia, tinha 1 teste positivo para 100 negativos. No Brasil, esta taxa foi sempre de 30-40%, o que prova a dificuldade de rastrear e conter a doença. Muitas pessoas sugerem “cancelar” 2020, outros dizem que já vai tarde!

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O que podemos esperar e desejar para 2021? Como seriam então minhas orações para o ano novo?
Que após ouvir tantas notícias de mortes, aprendamos a gastar nossa energia e nosso tempo nas pequenas coisas que realmente importam.
Que todos busquemos um estilo de vida mais saudável, depois dos enormes sustos vividos com o agravamento da doença na presença de comorbidades.
Que ousemos sonhar com cidades mais “amigáveis”, com novas soluções de transportes sem aglomerações insalubres e insuportáveis.
Que nosso país, gigante eternamente deitado em berço esplêndido, acorde desta longa crise e comece a crescer de fato em 2021.

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Que valorizemos mais o empreendedorismo e a livre iniciativa que nos trouxeram as importantes conquistas e descobertas na luta contra a pandemia.
Que lutemos com mais vigor contra a miséria, realmente cansados de ver como a pandemia ceifou mais as vidas das pessoas de baixa renda.
Que usemos menos o nome de Deus em vão e pratiquemos de fato ações de solidariedade cristã e amor ao próximo.
Que aceitemos que o que construímos enquanto espécie o fizemos com aprendizado duro e método científico, que nos permitiu viver mais e melhor.
Que saibamos cuidar com carinho deste planeta Terra, a casa que temos, deixando-a melhor para as próximas gerações.
Que sejamos tolerantes com nossas diferenças, mais plurais e inclusivos, cultivemos o diálogo e construção de pontes em vez de muros que nos separem.
Que venham as vacinas logo, várias e diferentes, que permitam vencer a pandemia e trazer nossa vida de volta.
Feliz 2021!

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Lauro Ferreira Pinto

Doutor em Doencas Infecciosas pela Ufes e professor da Emescam. Neste espaco quer refletir sobre saude e qualidade de vida na pandemia.

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