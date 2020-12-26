Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
O legado do ano que acaba

As preciosas lições de 2020, um ano que não ficará esquecido

Algumas delas mostraram acertos, e outras tantas erros e também omissões. Nem todas as lições são decorrentes diretamente do fenômeno da pandemia. Mas a supremacia é dela

Públicado em 

26 dez 2020 às 05:00
Orlando Caliman

Colunista

Orlando Caliman

2021
O ano de 2020 está mais para lições e aprendizado do que para lamentações Crédito: Shutterstock
O ano de 2020 está mais para lições e aprendizado do que para lamentações. Em especial para o nosso país. Alguns até já lhe imputam a alcunha de ano perdido. Perdido, nem tanto, porém, necessariamente não ficará esquecido. A história, com certeza, encarregar-se-á de decifrá-lo melhor, e situá-lo no seu curso, especialmente através de leituras mais aprofundadas de suas consequências e impactos observados como legados objetivados na vida real das pessoas, do país e da sociedade como um todo.
Diante da inevitabilidade compulsória de termos que lidar com uma pandemia, para a qual nem o mundo e muito menos o Brasil estavam preparados, parece-nos que o que nos restará de legado resultante, que se revelará em anos subsequentes, estará mais na forma como a estamos enfrentando do que propriamente seus impactos mais imediatos.
E é nessa forma de vermos as coisas que devemos entender o ano de 2020 como um ano a nos oferecer preciosas lições. Algumas delas mostrando acertos, e outras tantas erros e também omissões. Nem todas, obviamente, afeitas ou decorrentes diretamente do fenômeno da pandemia. Mas a supremacia é dela.

Veja Também

Milenar ato de planejar ganha mais importância nestes novos tempos

Os dilemas do Brasil, seu atual governo e o mito da caverna

Se de um lado o Brasil mostrou-se rápido e eficiente no campo da economia com o auxílio emergencial e a oferta de liquidez a juros mais acessíveis, de outro, patina enormemente na forma como está gerindo a pandemia, adentrando numa verdadeira guerra de vaidades - guerra das vacinas -, já antecipando o embate político em 2022. O foco não é 2022, mas sim a pandemia.
A grande questão, que agora se mostra como um “baita” problema, é que ao pecar pela forma em lidar com a pandemia, o governo federal tumultua ou mesmo trava a retomada da economia. Fato que já chama a atenção do setor produtivo, inclusive motivando-o a buscar alternativas, saídas próprias, para a agilização da vacinação de empregados. Está mais que claro que não haverá retomada sustentável sem vacinação em massa. A pandemia não está no “finalzinho”.
Fica claro também que o nosso país está em meio a uma verdadeira batalha travada entre o Brasil velho, negacionista em certos e importantes aspectos, de certo modo também flertando com o arcaico, e um Brasil competitivo, disposto a avançar, inserir-se internacionalmente e inovar. O ano de 2021 refletirá o desenrolar dessa batalha.

Veja Também

2020 leva para a história a triste memória da crise que abalou o mundo

Mesmo após um 2020 trágico, é possível ter esperanças para 2021

Atormentado pela Covid-19, o ano de 2020 ainda não acabou

Orlando Caliman

É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados