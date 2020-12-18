Atormentado pela Covid-19, o ano de 2020 ainda não acabou

O mesmo equívoco o governo comete agora ao tentar prejudicar a vacinação em massa. Porque é evidente que só a vacinação será capaz de destravar a economia. Mas evidências como essa – tão óbvias e cristalinas – não conseguem penetrar em mentes intoxicadas pela obsessão ideológica contra os chineses, e pela obsessão política contra todos que possam representar uma ameaça à reeleição.