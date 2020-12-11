Repique ou segunda onda, o vírus não foi embora

Com relação às políticas de governo de combate à pandemia, os contrastes continuam enormes. Enquanto no governo federal o negacionismo continua imperando – com críticas às medidas de distanciamento social, ao uso de máscaras e às restrições às atividades não essenciais –, chegando até mesmo a quase perder o prazo de validade de quase 7 milhões de testes, o governo do Estado serve como referência positiva no combate à pandemia.

Resta, agora, esperar que o governo federal saia da sua posição negacionista e passe a coordenar, sem politicagem, um plano nacional de vacinação condizente com a necessidade do país e com a urgência que a situação requer. Essa coordenação, tão solicitada pelos governadores desde o início da pandemia, não ocorreu. E, a julgar pelo que aconteceu na reunião de terça-feira (8) dos governadores com o ministro da Saúde, dificilmente essa coordenação virá, já que o governo federal parece mais preocupado em medir forças com o governador João Doria do que combater a pandemia.