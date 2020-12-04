Os reflexos das eleições municipais no futuro político do Brasil

A urna eletrônica e o botão de confirma o voto Crédito: Carlos Alberto Silva

Ninguém tem dúvidas de que os eleitores votaram, nas eleições municipais , levando em conta, principalmente, os problemas da cidade. Afinal, eram eleições para escolha de prefeitos e vereadores. Mas o voto dado carrega uma forte sinalização do ambiente político atual e do que poderá ocorrer no futuro.

Chama atenção também o péssimo desempenho do PT, que não venceu nas capitais do país, o que nunca havia acontecido na sua história. Em São Paulo o candidato do partido ficou com pouco mais de 8% dos votos, a metade dos obtidos por Fernando Haddad há quatro anos. No Rio, a candidata Benedita da Silva amargou a quarta colocação com 11% dos votos.

No Nordeste, considerado há pouco tempo como um grande reduto de votos petistas – por causa do bolsa-família – o PT elegeu 91 prefeitos, um número bastante inferior ao alcançado pelo PDT de Ciro Gomes, que elegeu 142 prefeitos na região, e pelo PSB, que elegeu 115. É sinal que a hegemonia da chamada esquerda política brasileira já não está mais nas mãos do partido de Lula da Silva e se bandeia cada vez mais para as mãos de Ciro Gomes e João Campos.

É por essa razão que os resultados das recentes eleições municipais estão sendo considerados como um “não” ao radicalismo, seja ele de esquerda – os “Lula livre” – ou de direita – os bolsonaristas que, ainda hoje, insistem em negar a gravidade da pandemia da Covid-19 . Receberam mais votos os candidatos de partidos que se situam mais ao centro do espectro político como MDB, PP, PSD, PSDB e DEM.

A derrota dos radicais abre caminho para o aparecimento de uma terceira força na política nacional, que tanta falta fez nas últimas eleições presidenciais. Mesmo assim, é difícil antever se há alguém capaz de costurar acordos em uma teia de tantas matizes ideológicas – e fisiológicas – diferentes como as que comumente são encontradas nos partidos de centro, como podem ser considerados os cinco citados acima.