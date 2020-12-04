Os reflexos das eleições municipais no futuro político do Brasil

Ninguém tem dúvidas de que os eleitores votaram, nas eleições municipais, levando em conta, principalmente, os problemas da cidade. Afinal, eram eleições para escolha de prefeitos e vereadores. Mas o voto dado carrega uma forte sinalização do ambiente político atual e do que poderá ocorrer no futuro.
A começar pela acachapante derrota dos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro nos dois maiores eleitorados do país, São Paulo e Rio de JaneiroRio de Janeiro. Em São Paulo, o candidato do presidente, Celso Russomanno ficou com um melancólico quarto lugar na eleição para prefeito com 10,3% dos votos. No Rio, a votação de Marcelo Crivella pouco ultrapassou a metade dos votos por ele obtidos em 2016.
Chama atenção também o péssimo desempenho do PT, que não venceu nas capitais do país, o que nunca havia acontecido na sua história. Em São Paulo o candidato do partido ficou com pouco mais de 8% dos votos, a metade dos obtidos por Fernando Haddad há quatro anos. No Rio, a candidata Benedita da Silva amargou a quarta colocação com 11% dos votos.
No Nordeste, considerado há pouco tempo como um grande reduto de votos petistas – por causa do bolsa-família – o PT elegeu 91 prefeitos, um número bastante inferior ao alcançado pelo PDT de Ciro Gomes, que elegeu 142 prefeitos na região, e pelo PSB, que elegeu 115. É sinal que a hegemonia da chamada esquerda política brasileira já não está mais nas mãos do partido de Lula da Silva e se bandeia cada vez mais para as mãos de Ciro Gomes e João Campos.
É por essa razão que os resultados das recentes eleições municipais estão sendo considerados como um “não” ao radicalismo, seja ele de esquerda – os “Lula livre” – ou de direita – os bolsonaristas que, ainda hoje, insistem em negar a gravidade da pandemia da Covid-19. Receberam mais votos os candidatos de partidos que se situam mais ao centro do espectro político como MDB, PP, PSD, PSDB e DEM.
A derrota dos radicais abre caminho para o aparecimento de uma terceira força na política nacional, que tanta falta fez nas últimas eleições presidenciais. Mesmo assim, é difícil antever se há alguém capaz de costurar acordos em uma teia de tantas matizes ideológicas – e fisiológicas – diferentes como as que comumente são encontradas nos partidos de centro, como podem ser considerados os cinco citados acima.
Mas seria bom e saudável para o país considerar outras opções políticas além das que estão postas pela radicalização excessiva dos que estão no poder – seduzidos por uma ideologia xenófoba e atrasada – e dos que só almejam voltar ao poder para fazer retornar a estatização desenfreada, igualmente atrasada e causadora de grande parte da estagnação econômica vivida país há tantos anos.