É triste ver Bolsonaro debochar do país que preside, mesmo que não o lidere

No mesmo dia, em pronunciamento público feito em um evento de empresários, o presidente repetiu a sua ladainha de minimizar a pandemia, negando a sua gravidade, ao dizer que o Brasil “tem que deixar de ser um país de maricas”. Ou seja, rotulou, mais uma vez, os brasileiros que tomam os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde – como o uso de máscaras, higienização das mãos e o isolamento social – de “maricas”, alardeando um preconceito inaceitável em qualquer sociedade que se diz civilizada.