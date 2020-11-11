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Morte

Polícia de SP não tem dúvida de que voluntário da Coronavac cometeu suicídio

Desde o dia 29 de outubro, às 16 horas, a polícia registrou a causa da morte como suicídio. A informação consta no Boletim de Ocorrência 2.460/2020 feito pelo 93º Distrito Policial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 10:38

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 10:38

Vacina coronavac para o combate à Covid-19
Vacina coronavac para o combate à Covid-19 Crédito: Ettore Chiereguini/Agif/Folhapress
A Polícia Civil de São Paulo não tem dúvidas de que o voluntário da Coronavac, um farmacêutico de 32 anos, cometeu suicídio. É esse episódio que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alega para suspender os testes da vacina contra a Covid-19. Por sua vez, o governo do Estado diz ser "impossível" que haja relação da morte com o imunizante.
Desde o dia 29 de outubro, às 16 horas, a polícia registrou a causa da morte como suicídio. A informação consta no Boletim de Ocorrência 2.460/2020 feito pelo 93º Distrito Policial (Jaguaré), ao qual o Estadão teve acesso.
Segundo o zelador do prédio da vítima, o companheiro do farmacêutico havia dado autorização para ele tocar a campainha e, caso necessário, arrombar a porta. Com um segurança do condomínio, eles forçaram a entrada e encontraram o farmacêutico já sem vida.
O delegado foi até o local e não achou sinais de violência no apartamento. Ele requisitou perícia para a residência e para a vítima. Embora aguardem exame toxicológico para a confirmação formal, os investigadores não têm dúvida de se tratar de suicídio.
O Estadão apurou que a vítima se tornou voluntária da Coronavac no início de outubro - mas não há informação se ele, de fato, recebeu uma dose do imunizante ou placebo.
Interlocutores do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmaram à reportagem que o Palácio dos Bandeirantes vê com desconfiança a decisão da Anvisa e suspeita que agência atuou para criar um "alarmismo desnecessário".
Precisa de ajuda? Está angustiado? Precisando conversar? Acione o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188. O atendimento é gratuito e você não precisa se identificar

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