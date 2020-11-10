Butantã deve solicitar parecer para nova decisão sobre vacina, diz Anvisa

"Não houve envio para esta agência, via e-mail, via sistema, nada, nenhum relatório com detalhamento foi encaminhada para esta agência", declarou a diretora da Anvisa Alessandra Bastos, responsável pela área de medicamentos do órgão, durante coletiva de imprensa.

De acordo com a Anvisa, se as informações chegarem oficialmente, será possível avaliar o prosseguimento da vacina desenvolvida pelo Butantã em parceria com o laboratório chinês Sinovac. "Permitir o prosseguimento sem que tudo fosse devidamente esclarecido seria uma irresponsabilidade, beirando a prática criminosa", disse o presidente da agência, Antonio Barra Torres.