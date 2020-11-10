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Em comitê

Butantã deve solicitar parecer para nova decisão sobre vacina, diz Anvisa

A Anvisa justificou a decisão de suspender os testes apontando o envio de informações incompletas e por canais errados por parte do instituto paulista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 17:13

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 17:13

Vacina coronavac para o combate à Covid-19
Vacina coronavac para o combate à Covid-19 Crédito: Ettore Chiereguini/Agif/Folhapress
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou que a retomada dos testes para produção da vacina Coronavac, contra a Covid-19, depende agora de o Instituto Butantã acionar o Comitê Internacional Independente, responsável por dar um parecer sobre a realização dos testes, com informações detalhadas.
A Anvisa justificou a decisão de suspender os testes na segunda-feira (9), apontando o envio de informações incompletas e por canais errados por parte do instituto paulista após um evento grave não esperado relacionado à vacina, em São Paulo. Segundo apuração do Estadão, o evento foi o suicídio de um voluntário. O Butantã argumenta que a ocorrência não tem relação com o produto.
"Não houve envio para esta agência, via e-mail, via sistema, nada, nenhum relatório com detalhamento foi encaminhada para esta agência", declarou a diretora da Anvisa Alessandra Bastos, responsável pela área de medicamentos do órgão, durante coletiva de imprensa.
De acordo com a Anvisa, se as informações chegarem oficialmente, será possível avaliar o prosseguimento da vacina desenvolvida pelo Butantã em parceria com o laboratório chinês Sinovac. "Permitir o prosseguimento sem que tudo fosse devidamente esclarecido seria uma irresponsabilidade, beirando a prática criminosa", disse o presidente da agência, Antonio Barra Torres.

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