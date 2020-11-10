Existe guerra política, mas ela tem que ficar fora da Anvisa, diz Torres

Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (10), Torres se negou a comentar uma declaração do presidente Jair Bolsonaro feita mais cedo. O chefe do Planalto afirmou que a vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantã em parceria com um laboratório chinês, causa morte, invalidez e anomalia e que "ganhou" mais uma disputa contra Doria. Na segunda-feira (9), a Anvisa decidiu suspender os testes do imunizante.

"O que o cidadão brasileiro não precisa hoje é de uma Anvisa contaminada por guerra política. Ela existe, claro que existe, está aí. Mas ela tem que ficar nesses muros que os senhores entraram (sede da Anvisa) para fora", disse Torres durante coletiva de imprensa. "Não é razoável pessoas que têm de decidir sobre ciência tecer comentários e análises. Não somos comentaristas nem analistas políticos", declarou o presidente da Anvisa.