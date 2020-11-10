Entenda a polêmica envolvendo suspensão da vacina Coronavac pela Anvisa

Vacina Coronavac é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Crédito: Retha Ferguson/ Pexels

A paralisação dos estudos clínicos da vacina está prevista nas normativas da agência quando acontece um problema grave, além disso, faz parte dos procedimentos de boas práticas clínicas. Em nota, a Anvisa informou que os possíveis eventos adversos que levam a suspensão dos testes são: óbito, eventos que colocam a saúde do voluntário em risco, incapacidade ou invalidez, reações que exigem internação hospitalar do paciente ou prolonga internação, anomalia congênita ou defeito de nascimento, suspeitas de infecção por meio de agentes infeccioso e evento clinicamente significante.

Embora seja uma medida protocolar prevista, a suspensão dos estudos com a Coronavac ganhou contornos políticos nesta terça-feira (10). Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a decisão da Anvisa, considerando a interrupção dos estudos uma vitória pessoal. Segundo ele, essa é mais uma situação em que "Jair Bolsonaro ganha”, disse. Na mesma postagem, o presidente criticou o governador de São Paulo, João Doria, e afirmou, sem nenhuma comprovação, que a vacina causa morte e invalidez.

"Do ponto de vista clínico do caso - e nós não podemos dar detalhes sobre ele, infelizmente -, é impossível, é impossível que haja relacionamento desse evento com a vacina. Impossível, eu acho que essa definição encerra um pouco essa discussão", enfatizou Covas.

O diretor do Instituto Butantan também disse que a condução do caso pela agência reguladora causou estranhamento. "Até estranhamos um pouco. É um óbito não relacionado à vacina. Como são mais de 10 mil voluntários nesse momento, a pessoa pode ter um acidente de trânsito e morrer. Isso em nenhum momento para a interrupção do estudo clínico. Isso foi colocado à noite pela Anvisa, não foi solicitado o esclarecimento", pontuou.

No início da tarde de terça-feira (10), boletim de ocorrência obtido por veículos de imprensa indica que a causa da morte do voluntário que participava dos testes da vacina CoronaVac foi suicídio ou overdose. De acordo com a polícia, o homem de 32 anos foi encontrado no chão do banheiro de casa e, perto do braço dele, havia uma seringa e diversas ampolas de remédio. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).