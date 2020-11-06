Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Pandemia não acabou. Mas Espírito Santo está no caminho certo

As autoridades de saúde, por precaução, anunciaram a aquisição de 120 leitos, sendo 60 de UTI, da rede privada e filantrópica, ao perceberem um aumento de casos leves de Covid-19

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

06 nov 2020 às 04:00
José Carlos Corrêa

Colunista

José Carlos Corrêa

Foram entregues 15 novos leitos semi-intensivo no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra
Governo anunciou 120 leitos para casos leves de Covid-19 Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES
Ao proibir os comícios e passeatas nas campanhas eleitorais, as autoridades da saúde no Espírito Santo, mais uma vez, dão uma demonstração de que estão com os pés no chão. A quantidade de mortos em decorrência da contaminação do coronavírus decresceu no Estado – como, aliás, aconteceu também, de uma maneira geral, em todo o país – mas não se pode dar chance para que a contaminação retorne aos níveis de junho e julho.
Até porque os efeitos são imediatos, como comprovam as aglomerações que se formam em alguns balneários durante os feriadões coincidindo com o recrudescimento dos casos duas semanas depois. A questão dos comícios e passeatas confirma a regra: as campanhas eleitorais, no caso da Região Metropolitana da Grande Vitória, já foram as responsáveis pela contaminação de 12 candidatos.
Alguns desses casos são emblemáticos, como a reunião de uma multidão no clube Álvares Cabral em apoio a um candidato que resultou, poucos dias depois, na contaminação do próprio candidato. As cenas das pessoas aglomeradas, sem respeitar o distanciamento social, e os abraços dados no candidato e pelo candidato foram uma estrada aberta para que o vírus se propagasse com força entre os participantes da reunião.

Veja Também

ES define três cenários de pandemia para oferta de leitos da Covid

Secretário de Saúde tira dúvidas sobre vacinas, leitos e transmissão no ES

A "Covid-19 eleitoral" no ES expõe o contágio do mau exemplo

E não só nas campanhas políticas está a atenção das autoridades da saúde capixabas. Da mesma forma como havia devolvido 130 leitos de UTI para atendimento a outras doenças, quando a ocupação desceu a níveis inferiores a 60%, as autoridades de saúde, por precaução, anunciaram quarta-feira (04) a aquisição de 120 leitos, sendo 60 de UTI, da rede privada e filantrópica, ao perceberem um aumento de casos leves de Covid. A medida se faz necessária para que o sistema de atendimento não corra o risco de chegar ao nível próximo de um colapso.
São medidas assim, de prudência e bom senso, que fazem com que a condução da política de combate à pandemia, no Espírito Santo, esteja servindo de referência para os outros Estados da federação. As interdições às atividades não essenciais foram adotadas no momento adequado, assim como a preparação dos leitos necessários ao atendimento aos doentes. Foram corretas, também, as campanhas de prevenção estimulando o isolamento social, o uso de máscaras e a higienização das mãos.
Política, aliás, bem diferente da adotada pelo governo federal que fez exatamente o contrário do que deveria fazer. O próprio presidente da República não se cansa de dar maus exemplos de desrespeito às recomendações das autoridades de saúde de todo o mundo, aparecendo sem máscara próximo a aglomerações. Não é sem razão que ele próprio foi contaminado, assim como a maioria dos seus ministros, inclusive o ministro da Saúde.

José Carlos Corrêa

E jornalista. Atualidades de economia e politica, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham analises neste espaco.

Tópicos Relacionados

espírito santo Eleições 2020 Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados