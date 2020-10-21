Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello recebe diagnóstico de Covid-19
Resultado de exame deu positivo

Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello recebe diagnóstico de Covid-19

À frente do Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello está infectado pelo novo coronavírus, segundo diagnóstico feito nesta quarta-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 13:49

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 13:49

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante sua cerimônia de posse no Palácio do Planalto.
Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello testou positivo para a Covid-19 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, está com Covid-19, segundo diagnóstico feito nesta quarta-feira (21). A informação foi confirmada à reportagem pelo Ministério da Saúde.
A auxiliares, Pazuello já havia relatado mal estar na segunda-feira (19), o que o levou a cancelar sua participação em um evento do Ministério da Ciência e Tecnologia, no Palácio do Planalto.
Na terça, o ministro apresentou febre e voltou a cancelar agendas, mantendo apenas a reunião com os governadores, da qual participou de casa e durante o qual anunciou o contrato de intenção de compra de 46 milhões de doses da vacina CoronaVac, fabricada pela chinesa SinoVac com o Instituto Butantan.
Nesta quarta (21), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que vai desfazer o acordo, desautorizando o ministro, que na véspera se referira ao imunizante produzido sob a gestão do governador João Doria (PSDB), desafeto do presidente, como "a vacina do Brasil".

Veja Também

Bolsonaro fala em traição e diz que não vai comprar vacina chinesa

Casagrande pede união após Bolsonaro desautorizar compra de vacina chinesa

ES vai poder vacinar 1 milhão de pessoas em um mês, diz secretário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados