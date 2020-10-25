Secretário de Saúde tira dúvidas sobre vacinas, leitos e transmissão no ES

Todos os números da pandemia preocupam. Não temos no Espírito Santo e no país um controle da pandemia capaz de permitir uma retomada da normalidade. Não há possibilidade nenhuma de flexibilizar protocolos, o uso das máscaras, higienização das mãos, distanciamento social. Estamos, de fato, alcançando um padrão também das internações hospitalares. Estamos há vários dias em torno de 40% de ocupação de todos os leitos potenciais, ampliados para Covid-19. Nós já tivemos uma média de 600 pacientes internados por dia e hoje temos uma média de 280 e 300 internatos em leitos exclusivos para Covid. Isso nos dá uma noção de que poderemos viver aqui no Estado com uma taxa de ocupação estabilizada entre 200 a 300 pacientes por dia. Nós também estamos acompanhando, e temos um controle um pouco mais frágil, da ocupação da rede privada. E a rede privada apresentou pequenas oscilações na ocupação de leito UTI e Enfermaria nas últimas semanas. No entanto, esse comportamento não repercutiu na ocupação da rede pública. Podemos ter sim um comportamento diferente nos setores A e B da sociedade, em relação a C, D e E. Então, as oscilações que nós temos hoje na ocupação das regiões se dá muito pela remoção dos pacientes de algumas regiões para essas que têm leito para Covid. Os Hospitais Jayme dos Santos Neves, na Serra, e Vila Velha Hospital, em Vila Velha, são duas unidades da Região Metropolitana que reúnem a maioria dos leitos disponíveis para Covid de todo o Estado. Sempre há remoção de pacientes do interior para a Grande Vitória vai permitir garantia que a ocupação oscila em 81% e esse é o ideal. Não é preciso se assustar com isso, é um indicador de ocupação padrão, considerado até baixo. Manter vazio um leito de alta tecnologia, que tem um custo operacional alto, só se justifica no contexto da pandemia. Precisamos trabalhar com a operação de reversão de leitos robusta e a garantia de que não faltem leitos. Para que não faltem leitos nós temos uma dinâmica de garantia de acesso: hospitais de primeira linha, que nunca operação com 100% de ocupação, porque são hospitais que precisam estar sempre com leitos disponíveis para garantir a vaga zero dos pacientes graves. E nós temos hospitais de segunda linha, que vão recebendo pacientes já confirmados, que foram vieram dos hospitais de primeira linha na medida que vão tendo uma ocupação mais crítica. E temos os hospitais de terceira linha, que são hospitais que podem ser potencialmente recrutados para a garantia de acesso dos pacientes com Covid. Essa forma de garantir uma regulação adequada do complexo hospitalar do Espírito Santo nos permitiu administrar durante toda a pandemia, de maneira adequada, a oferta de leitos. Nos interessa sempre que os leitos permaneçam com ocupação entre 70% e 80%. Na medida que a ocupação se mantém acima de 80% entendemos que é um ponto crítico e que deve alertar a tomada de medidas que ampliem a oferta de leitos. Cerca de 81% ocupação na Região Metropolitana equivale a 50 leitos de UTIs vazios. Equivale a totalidade dos leitos de UTIs para Covid que tem na Região Norte inteira. Esses 50 leitos vazios é uma quantidade muito grande. Então, a ocupação de 81%% de 270 ou 300 leitos, é uma ocupação que tem uma disponibilidade concreta de leitos muito ampla.