O mal que o presidente causa aos brasileiros

O presidente Jair Bolsonaro acompanhado dos ministros de seu governo, durante coletiva de imprensa para falar a respeito dos novos dados sobre a crise gerada pelo novo coronaví­rus (Covid-19), em Brasí­lia (DF), nesta quarta-feira (18)

Em ambos os casos o comportamento do presidente deveria ser exatamente o contrário. Com relação à aquisição das vacinas, todas elas são bem-vindas, não importa a procedência. E é evidente que qualquer uma delas só será adquirida se for aprovada pela Anvisa. E com relação à obrigatoriedade da vacinação, o presidente deveria contribuir para conscientizar a população sobre a importância da imunização, e não, como alertou a Sociedade Brasileira de Imunologia, lançar a desconfiança e o descrédito que podem prejudicar o controle da Covid-19.