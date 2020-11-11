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Pandemia

ES registra mais 16 mortes por Covid e passa de 165 mil casos

No total, 3.969 pessoas já morreram no Estado em decorrência da infecção pelo coronavírus; número de curados passa de 152 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 17:40

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 17:40

Prefeitura confirma segunda morte por Covid-19 em Linhares
As mortes por Covid já somam quase 4 mil vítimas no Espírito Santo Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta
Mais 16 óbitos foram registrados nesta quarta-feira (11) no Espírito Santo, elevando para 3.969 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 165.688 casos confirmados da doença, 1.029  apenas nas últimas 24 horas.
O município de Vila Velha, com 24.434 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (21.715), Serra (21.119) e Cariacica (14.989). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.141 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 2.802.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 152.870. Desses, 1.057 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2,4%, e mais de 552,7  mil testes já foram realizados no Estado.

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