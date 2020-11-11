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Cidade do Sul do ES é a única sem mortes por Covid. Entenda

Iconha já registrou 630 moradores infectados pela doença, mas nenhum evoluiu com gravidade  de modo a provocar o óbito do paciente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 17:21

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 17:21

Igreja matriz de Santo Antônio, no Centro de Iconha, uma das que integram a rede de alerta através do soar de sinos
Centro de Iconha é a região do município com mais casos de Covid-19 Crédito: Divulgação
Desde o início da pandemia no Espírito Santo, há mais de oito meses, apenas uma cidade não teve mortos por Covid-19. Trata-se de Iconha, município na região Sul do Estado, com cerca de 14 mil habitantes. Até esta terça-feira (10), havia o registro de 630 moradores infectados pelo coronavírus, mas nenhum caso evoluiu com gravidade de modo a provocar a morte do paciente.
Diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira avalia alguns fatores que podem ter contribuído para essa condição na cidade, como perfil demográfico e tamanho da população. Iconha é um município com a população relativamente pequena, e a questão dos óbitos também está associada com a população com faixa etária mais elevada. Além disso, lá tem os distritos que concentram muita gente na área rural (maior distanciamento) e isso pode estar influenciando.
Cidade do Sul do ES é a única sem mortes por Covid
Ainda de acordo com Lira, há um aspecto logístico. A circulação de pessoas externas diminuiu muito em Iconha por conta do Contorno. Isso também pode contribuir para esses números da Covid-19 no município. Antes da obra, o fluxo em Iconha era maior. Mesmo que fossem pessoas apenas de passagem pela cidade, o simples fato de parar no comércio poderia elevar  o contágio no município e impactar na questão dos óbitos.
 O primeiro caso de Covid-19 confirmado em Iconha é do dia 21 de abril, quando o Estado contabilizava 2.229 testes positivos. Depois de 60 dias, em junho, o município chegou a marca de 100 casos. Em agosto, foram mais 300 pacientes registrados e agora, em novembro, já  são mais de 600 pessoas. O Centro do município é o que apresenta mais moradores infectados: 162.

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O secretário municipal de Saúde, Fabriciano Mongin, diz que muitos dos novos casos foram registrados em família. Observamos a maior disseminação do vírus dentro dos núcleos familiares, em festas e reuniões particulares. Então, essa é uma conscientização diária que precisamos fazer com a população para não se expor e nem expor seus amigos e familiares ao risco de contágio.
Atualmente, são 14 pessoas monitoradas em Iconha, já que outras 616 foram consideradas curadas. Ao todo, 2.005 testes foram realizados, dos quais 1.187 casos suspeitos foram descartados. Segundo o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), depois de Iconha, há três municípios com baixo registro de mortes:  BrejetubaDivino de São Lourenço e Dores do Rio Preto tiveram um óbito, cada. 
Em Iconha, o paciente com sintomas gripais é encaminhado ao Centro de Referência da Covid-19 e Vigilância Epidemiológica, onde passa por uma triagem e avaliação médica. Se os sinais indicarem que se trata de um caso suspeito da doença, é submetido ao teste para obter o diagnóstico. 
A Secretaria de Estado da Saúde ressalta que considera positiva a atuação dos gestores municipais no combate do novo coronavírus e, em relação, a Iconha, o município vem atendendo aos protocolos com auxílio de técnicos que atuam na região acompanhando a evolução da pandemia. 

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