Cidade do Sul do ES é a única sem mortes por Covid. Entenda

Desde o início da pandemia no Espírito Santo, há mais de oito meses, apenas uma cidade não teve mortos por Covid-19. Trata-se de Iconha, município na região Sul do Estado, com cerca de 14 mil habitantes. Até esta terça-feira (10), havia o registro de 630 moradores infectados pelo coronavírus, mas nenhum caso evoluiu com gravidade de modo a provocar a morte do paciente.
Diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira avalia alguns fatores que podem ter contribuído para essa condição na cidade, como perfil demográfico e tamanho da população. Iconha é um município com a população relativamente pequena, e a questão dos óbitos também está associada com a população com faixa etária mais elevada. Além disso, lá tem os distritos que concentram muita gente na área rural (maior distanciamento) e isso pode estar influenciando.
Cidade do Sul do ES é a única sem mortes por Covid
Ainda de acordo com Lira, há um aspecto logístico. A circulação de pessoas externas diminuiu muito em Iconha por conta do Contorno. Isso também pode contribuir para esses números da Covid-19 no município. Antes da obra, o fluxo em Iconha era maior. Mesmo que fossem pessoas apenas de passagem pela cidade, o simples fato de parar no comércio poderia elevar o contágio no município e impactar na questão dos óbitos.
O primeiro caso de Covid-19 confirmado em Iconha é do dia 21 de abril, quando o Estado contabilizava 2.229 testes positivos. Depois de 60 dias, em junho, o município chegou a marca de 100 casos. Em agosto, foram mais 300 pacientes registrados e agora, em novembro, já são mais de 600 pessoas. O Centro do município é o que apresenta mais moradores infectados: 162.
O secretário municipal de Saúde, Fabriciano Mongin, diz que muitos dos novos casos foram registrados em família. Observamos a maior disseminação do vírus dentro dos núcleos familiares, em festas e reuniões particulares. Então, essa é uma conscientização diária que precisamos fazer com a população para não se expor e nem expor seus amigos e familiares ao risco de contágio.
Atualmente, são 14 pessoas monitoradas em Iconha, já que outras 616 foram consideradas curadas. Ao todo, 2.005 testes foram realizados, dos quais 1.187 casos suspeitos foram descartados. Segundo o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), depois de Iconha, há três municípios com baixo registro de mortes: Brejetuba, Divino de São Lourenço e Dores do Rio Preto tiveram um óbito, cada.
Em Iconha, o paciente com sintomas gripais é encaminhado ao Centro de Referência da Covid-19 e Vigilância Epidemiológica, onde passa por uma triagem e avaliação médica. Se os sinais indicarem que se trata de um caso suspeito da doença, é submetido ao teste para obter o diagnóstico.
A Secretaria de Estado da Saúde ressalta que considera positiva a atuação dos gestores municipais no combate do novo coronavírus e, em relação, a Iconha, o município vem atendendo aos protocolos com auxílio de técnicos que atuam na região acompanhando a evolução da pandemia.