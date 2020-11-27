Mandetta, ex-ministro da Saúde, previu o pior momento da pandemia

O agravante maior é que a postura do presidente influencia parte da população que acaba repetindo o seu mau comportamento. O resultado são as praias lotadas, as festas – clandestinas ou não – e outras aglomerações que impactam o número de infectados.

Com todos esses desacertos, fica fácil perceber de quem é a responsabilidade de o Brasil estar próximo de atingir o pior índice das previsões de Mandetta. Para o presidente, contudo, isso não importa muito porque, afinal – como ele gosta de repetir em tom de piada – todos nós vamos morrer um dia.