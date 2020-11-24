AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Nora de Bolsonaro chama movimento antivacina de 'coisa de retardado'
A favor da imunização

Nora de Bolsonaro chama movimento antivacina de 'coisa de retardado'

A resposta foi dada após Heloisa Bolsonaro ser provocada em seu Instagram sobre sua filha tomar ou não vacina e o que ela acha do movimento contra a imunização

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 17:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 17:33
Eduardo e Heloisa Bolsonaro após a chegada da filha do casal
Eduardo e Heloisa Bolsonaro após a chegada da filha do casal Crédito: Reprodução | redes sociais
O movimento antivacina tem uma opositora ferrenha na família Bolsonaro. Esposa do deputado Eduardo Bolsonaro e mãe de sua primeira filha, a psicóloga Heloisa Bolsonaro chamou de "coisa de retardado" grupos que se opõem à imunização.
O passa-fora foi dado após ela ser provocada em seu Instagram, por uma seguidora, sobre sua filha tomar ou não vacina e o que ela acha desse movimento que em 2019 foi incluído pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como uma das ameaças globais à saúde.
Pergunta: "Oi Geórgia toma/tomou vacinas? O que vc acha do movimento antivacina?".
Resposta: "Geórgia toma e tomará todas vacinas para cada fase. Não sabia que existia um movimento antivacina, mas agora sabendo, só pode ser coisa de retardado. Depois quando o filho tiver uma doença, quero ver ele agradecer aos pais por terem poupado ele da dor do 'pic'. Pqp né?! Por essas e outras a gente vê a volta de doenças antes erradicadas".
A história dos antivaxxers, como são chamados os que repelem a vacinação, se insere nas guerras culturais que polarizam direita e esquerda mundo afora. Um importante aliado do presidente Jair Bolsonaro, o sogro de Heloisa, já sinalizou simpatia ao movimento.
O escritor Olavo de Carvalho reproduziu em 2016 uma fala que atribuiu ao médico homeopata Carlos Armando de Moura Ribeiro. Ele, segundo Olavo, "dizia explicitamente: 'Vacinas matam ou endoidam. Nunca dê uma a um filho seu. Se houver algum problema, venha aqui que eu resolvo'. Pois não é que o Percival teve nada menos que MENINGITE, e o Dr. Ribeiro o curou em 24 horas?".
Não consta que o clã Bolsonaro seja contrário à ideia dos imunizantes em si. Mas a postura presidencial na guerra política em torno das vacinas que poderão deter a pandemia anima essa franja da sociedade.
Empolgou antivaxxers, por exemplo, o dia em que Bolsonaro disse a uma mulher que se aproximou para pedir que o governo proíba uma eventual campanha contra a Covid-19: "Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina". Dias depois, publicou que vacina obrigatória "só aqui no Faísca". A legenda acompanhava uma foto ao lado do seu cachorro no Palácio do Alvorada.

Veja Também

Bolsonaro lamenta preços de alimentos e volta atacar isolamento social

Fiocruz prevê fabricar vacina para 130 milhões de brasileiros em 2021

Casagrande volta a criticar politização da vacina contra a Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump, Shakira, Justin Bieber: a final inédita da Copa do Mundo
Torta de biscoito com doce de leite
Dia do Biscoito: sobremesa cremosa e crocante é dica para servir na data
Dois carros caem na entrada de igreja em Vila Velha
Carro desce ladeira, bate em outro e os dois caem na entrada de igreja em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados