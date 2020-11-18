Casagrande volta a criticar politização da vacina contra a Covid-19

"A vacina não chegou ainda e a polêmica em torno da vacina no Brasil não nos permite dizer quando vai chegar, porque todos os temas da pandemia foram politizados até agora"

"Em um assunto que resolve a questão da pandemia, liberta o brasileiro desse vírus e salva vidas, nós estamos um passo atrás (...) Agora, mais do que nunca, estamos fazendo um apelo junto ao governo federal para que possamos deixar de lado assuntos políticos e ideológicos", afirmou Casagrande à época.

Durante esse período, tanto o secretário quanto o governador reforçaram a importância das regras de distanciamento social. "O que nós estamos pedindo é que continuem com os cuidados, como o uso de máscara, da não aglomeração e da higiene, porque esse é o único caminho que nós temos agora", disse Casagrande.