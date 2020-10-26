Vacina não pode ficar a cargo dos Estados como foi com respiradores, diz Casagrande

Nós não vamos abrir mão de nenhuma alternativa. Mas a nossa opção, neste momento, é confiar que a Anvisa, como órgão técnico, agirá na direção de uma rápida liberação dos insumos e da aprovação da vacina, com toda a segurança que tem que ter. Se isso não acontecer essas medidas poderão ser tomadas, mas vamos avaliar dia após dia. Neste momento, não temos uma vacina aprovada na Anvisa e em nenhum órgão do mundo. A Coronavac poderá ser a primeira. A conversa no nosso grupo de governadores tem sido permanente e a prioridade, sem dúvidas, é fazer que a nossa ação libere vacinas o mais rápido possível. Também é importante lembrar, que cada pessoa terá de tomar duas doses da vacina. Por isso é essencial a participação do Ministério da Saúde, já que dentro do Plano Nacional de Imunização se define prioridades. Será muito ruim se o Ministério não coordenar isso e ficar a cargo dos governadores, como aconteceu com os respiradores. Cada um de nós precisou resolver os caminhos por ausência de coordenação nacional. No caso da vacina é ainda pior. Não teremos doses disponíveis para todos os habitantes do planeta e a demanda vai ser ao mesmo tempo. Sem a coordenação nacional, o brasileiro ficará desprotegido.