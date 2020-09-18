No governo Bolsonaro, mentira e negacionismo crescem como erva daninha

O vice-presidente da República, sabe-se, é o presidente do Comitê do Fundo Gestor da Amazônia e da Comissão da Amazônia Legal, organismos que têm como objetivo principal a preservação da floresta. E o ministro do Meio Ambiente, nem é preciso dizer, deveria ser o principal defensor da maior floresta do planeta. No entanto, essas duas figuras se juntam à do presidente para negar o óbvio: que a Amazônia está em acelerado processo de desertificação.