Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Política

Bolsonaro deve sofrer impeachment, e eu apoio a ideia!

Apesar de sempre demonstrar despreparo para o cargo de presidente da República e menosprezo às instituições democráticas, nas últimas semanas Bolsonaro chegou ao limite dos crimes de responsabilidade

Publicado em 27 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

27 mar 2020 às 05:00
Caio Neri

Colunista

Caio Neri

Bolsonaro contraria o próprio Ministério Saúde e pede fim do
Bolsonaro contraria o próprio Ministério Saúde e pede fim do "confinamento em massa" Crédito: Reprodução da TV
Da mesma forma que defendi o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em artigos publicados nas edições impressas de A Gazeta em 12 de dezembro de 2015 e 22 de abril de 2016, por coerência, volto a defender o afastamento de um presidente da República, desta vez, o impeachment de Jair Bolsonaro.
Apesar de sempre demonstrar despreparo para o cargo de presidente da República e menosprezo às instituições democráticas, nas últimas semanas Bolsonaro chegou ao limite dos crimes de responsabilidade. Ao convocar protestos, permitindo a aglomeração de pessoas em plena pandemia do coronavírus, Bolsonaro buscou insuflar os ânimos populares contra os Poderes Judiciário e Legislativo.

Veja Também

A estranha fixação de Bolsonaro em torno da sexualidade

Brasil passa por uma das piores crises com um presidente despreparado

Essa conduta, por si só, configura crime de responsabilidade, porque atenta contra o livre exercício dos poderes Legislativo e Judiciário (art. 6º, itens 1 e 5, da lei nº 1.079/1950). Importante lembrar que a existência dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário tem o escopo de evitar que todo o poder estatal fique concentrado nas mãos de uma só pessoa ou de um só grupo, como ocorria na égide dos Regimes Absolutistas.
A convocação para tal protesto, além disso, provoca animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis, o que também configura crime de responsabilidade, já que um dos pontos de pauta era a “intervenção militar para dissolver o Congresso e o Judiciário” (art. 7º, item 8, da lei nº 1.079/1950).

Veja Também

Ao defender o indefensável, Bolsonaro desrespeita a ciência e a experiência

Pronunciamento revela um presidente desastrado e um país sem direção

Quando Bolsonaro editou Medida Provisória permitindo o corte de salários por quatro meses (medida já revogada) e quando se pronunciou em rede nacional orientando a população a sair da quarentena, supostamente para priorizar a economia em detrimento da vida dos cidadãos, o presidente violou patentemente direitos e garantias individuais e direitos sociais (art. 7º, item 9, da lei nº 1.079/1950).
É bem verdade que o grupo de risco é composto, dentre outros, pelos maiores de 60 anos de idade, porém, a quarentena dever ser ampla, porque quanto mais pessoas nas ruas, maiores as chances de contaminação em massa, o que poderá conduzir ao colapso dos sistemas de saúde. Além disso, se uma pessoa fora do grupo de risco sai de casa, há a possibilidade de, quando retornar, trazer o vírus para dentro de casa, contaminar pessoas dos grupos de risco, já que no Brasil não é incomum que vivam muitas pessoas sob o mesmo teto.

Veja Também

Coronavírus: Brasil tenta apagar incêndio de olhos vendados

Coronavírus: é hora de testar, testar e testar... com planejamento

É óbvio que a quarentena incomoda, é inequívoco que todos estão preocupados com a economia e os postos de trabalho. Entretanto, em momentos delicados como o presente, deve ser feita uma ponderação: o grau de sacrifício de vidas compensaria um potencial resguardo da economia? Quais os custos para a economia de um alastramento em massa do coronavírus? Um estadista sério e responsável, preferiria proteger as vidas para, depois, se for o caso, consertar a economia.
Ao assim se comportar, cometendo crimes de responsabilidade variados, Bolsonaro dá a entender que é ele o dono da razão. Será mesmo que Bolsonaro está certo enquanto estariam errados a Organização Mundial da Saúde, a ONU, os cientistas, os políticos de esquerda e de direita de todo o mundo, os governadores, seus ex-aliados políticos?

Veja Também

Entidades médicas se dizem preocupadas após discurso de Bolsonaro

Tá ok? Leitores debatem pronunciamento de Bolsonaro sobre coronavírus

Análise | O que Bolsonaro ganha e perde na briga com governadores

Bolsonaro está claramente errado e sua permanência na presidência da República faz mal ao país. Se houve motivos para o impeachment de Dilma Rousseff, os motivos para o impeachment de Bolsonaro são infinitamente mais graves e numerosos, tanto é verdade que há quase 20 pedidos de impeachment contra ele. Impeachment é sim a solução cabível.

Caio Neri

E graduado em Direito pela Ufes e assessor juridico do Ministerio Publico Federal (MPF). Questoes de cidadania e sociedade tem destaque neste espaco.

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Saúde Impeachment Covid-19 Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados