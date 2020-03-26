Pronunciamento revela um presidente desastrado e um país sem direção

O "isolamento vertical", defendido por Bolsonaro, é um exemplo do que não funcionou no Reino Unido e na Holanda. Com a escalada dos casos e a ameaça de colapso do sistema de saúde, os governos desses países acabaram recuando da decisão de isolar apenas idosos e pessoas com doenças prévias e adotando as medidas mais drásticas que foram mais eficientes em países como a China e a Coreia do Sul. A insistência do presidente em amenizar o quadro nacional, inclusive com a volta às aulas nesta fase em que não se atingiu o pico de infectados, não é só contraproducente, mas perigosa.