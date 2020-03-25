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Coronavírus

Nos EUA, republicanos e democratas chegam a acordo por pacote de US$ 2 trilhões

Pacote tem o objetivo de proteger a economia norte-americana das consequências do coronavírus

Publicado em 25 de Março de 2020 às 08:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 08:23
Coronavirus economic impact concept image
Coronavírus causa impacto na economia.  Crédito: Feydzhet Shabanov - stock.adobe.com
Congressistas republicanos e democratas e o governo de Donald Trump chegaram a um acordo preliminar em torno de um pacote de estímulos econômicos estimado em US$ 2 trilhões para proteger a economia norte-americana das piores consequências da pandemia do novo coronavírus.
"Senhoras e senhores, temos um acordo", anunciou o diretor de assuntos legislativos da Casa Branca, Eric Ueland, na madrugada desta quarta-feira (25).
O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, e o líder da minoria democrata, Chuch Schumer, estavam prestes a discursar no Plenário da Casa após negociações no Capitólio, com democratas dizendo que asseguraram benefícios a desempregados mais altos, entre outros itens. 

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