Ao defender o indefensável, Bolsonaro desrespeita a ciência e a experiência

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR

Mais uma vez, Bolsonaro tachou a Covid-19 de “ gripezinha ” e que ela “brevemente passará”. Parece ignorar a curva epidemiológica da doença no Brasil , já anunciada diversas vezes pelo ministro Henrique Mandetta, que aponta que o número de infectados no país entra em abril em sua crescente e só começa a cair em agosto.

Os próximos meses são de luta, conforme alertado por fatos e especialistas, não por arautos do caos. “Teremos em torno de 20 semanas a partir do surto que serão extremamente duras para as pessoas”, disse o ministro da Saúde no dia 17.

Com um saldo, desde dezembro, de mais de 450 mil pessoas infectadas e mais de 20 mil mortes no mundo, o novo coronavírus é bem mais letal do que a gripe comum. Dezesseis vezes mais, em média, segundo cruzamento de dados da Universidade de Berna, na Suíça, e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, nos EUA.

Justamente no momento em que o Brasil entra na fase de transmissão comunitária, com números de casos dobrando a cada três dias, o presidente vai a público defender uma indefensável “volta à normalidade”. Experiências bem-sucedidas de combate à pandemia em todo o planeta demonstram exatamente o oposto.

“Tais mensagens podem dar a falsa impressão à população que as medidas de contenção social são inadequadas e que a Covid-19 é semelhante ao resfriado comum, esta sim uma doença com baixa letalidade”, disse a Sociedade Brasileira de Infectologia, em nota.

Mais de 50 países seguiram o exemplo e restringiram a circulação de pessoas. Rússia, Índia Argentina são os casos recentes, totalizando mais de 2,3 bilhões de pessoas em isolamento. Nesta quarta-feira (25), ao lançar um programa de ajuda humanitária, a Organização Mundial da Saúde (OMS) voltou a reforçar a importância da quarentena. “Imploro aos líderes que se unam e prestem atenção a esse apelo”, disse o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ao questionar o fechamento de escolas, sob o argumento de que o grupo de risco é a população idosa, Bolsonaro mostra não entender minimamente as formas de contágio. Não à toa, os secretários estaduais de Saúde declararam-se “estarrecidos” com o pronunciamento do presidente e manifestaram adesão à cartilha do Ministério da Saúde, que até agora tem lidado de maneira técnica com a pandemia. “Não podemos permitir o dissenso e a dubiedade de condução do enfrentamento à Covid-19”, diz trecho do documento.