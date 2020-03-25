Ministério da Saúde apaga vídeo logo após discurso de Bolsonaro

Publicado pela manhã, a peça orienta que se a pessoa estiver com sintomas de gripe, que faça o isolamento social por 14 dias
e siga as orientações do Ministério. A ida ao hospital, segundo o vídeo, só seria necessária se o paciente sentir falta de ar.
Curiosamente (ou coincidentemente), o conteúdo sumiu logo após as declarações de Bolsonaro minimizando a contaminação do novo coronavírus e suas consequências.
A fala do presidente da República, segundo informam alguns veículos da imprensa nacional, causou um mal-estar muito grande na assessoria do ministro Luiz Henrique Mandetta
.
Ainda ontem à noite, o comandante do Exército, Edson Leal Pujol
, em um vídeo distribuído à tropa, alertou para gravidade do momento, num tom totalmente diferente do empregado por Bolsonaro, que falou pouco tempo depois da divulgação da mensagem do general.
“Vivemos o enfrentamento de uma pandemia que exige a união de todos nós brasileiros. O momento é de cuidado e de prevenção, mas também de muita ação por parte do Exército brasileiro
”, afirmou o comandante.
Pujol, diferentemente de Bolsonaro, reconheceu que a corporação está diante de um grande desafio: “Uma de nossas responsabilidades com a Nação nesse momento de crise é que nossa tropa deve manter a capacidade operacional para enfrentar o desafio e fazer a diferença. Talvez seja a missão mais importante de nossa geração”.