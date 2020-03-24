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Coronavírus

Índia, país de 1,3 bi de habitantes, impõe maior confinamento da história

A medida é uma tentativa de conter a disseminação do coronavírus no país, o segundo mais populoso do mundo

Publicado em 24 de Março de 2020 às 14:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 14:30
Imagem de laborátorio do coronavírus
Imagem de laboratório do coronavírus Crédito: CDC/ Unsplash
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, decretou nesta terça-feira (24) o maior confinamento da história, ordenando que todos os 1,3 bilhão de habitantes do país fiquem em casa pelas próximas três semanas.
A medida é uma tentativa de conter a disseminação do coronavírus no país, o segundo mais populoso do mundo.
"Haverá uma proibição total de sair de suas casas", afirmou o premiê em um discurso na TV. "Todos os distritos, todas as ruas, todas as vilas vão entrar em confinamento".
O governo já tinha proibido voos e viagens de trens e ordenado o fechamento do comércio e das escolas, mas a população ainda estava livre para sair de casa antes do anúncio desta terça.
Diferente do que ocorreu em outros países, Modi indicou que não haverá nenhum tipo de exceção -para profissionais de saúde ou para quem precisa comprar comida, por exemplo. Ele disse apenas que o governo e entidades da sociedade civis vão ajudar quem precisar, mas sem oferecer detalhes.
O governo também não esclareceu o que acontecerá com os moradores de rua do país -segundo os dados mais recentes, divulgados em 2011, o país tem 1,77 milhão de pessoas nesta situação.
O premiê anunciou ainda a criação de um fundo de US$ 2 bilhões (R$ 10,15 bilhões) para novos investimentos no sistema de saúde.
A medida passa a valer a partir de meia-noite desta quarta (25, tarde de terça no Brasil).
Até o momento, a Índia teve 519 casos confirmados de coronavírus e dez mortes, segundo os dados da Universidade John Hopkins, dos Estados Unidos.
Autoridades médicas, temem que estes números podem crescer rapidamente e que o país pode ter mais de um milhão de pessoas infectadas até maio.
"A única maneira de nos salvarmos do coronavírus é se não deixarmos nossas casas, aconteça o que acontecer, ficaremos em casa", afirmou Modi em seu pronunciamento. "Se vocês não conseguirem lidar com esses 21 dias [de confinamento], este país vai regressar 21 anos".
Segundo cálculos da agência de notícias AFP, com a decisão indiana o número de pessoas sob confinamento no mundo duplicou e chegou a 2,6 bilhões de pessoas.

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