Tá ok? Leitores debatem pronunciamento de Bolsonaro sobre coronavírus

Jair Bolsonaro fez pronunciamento na noite de terça-feira (24) Crédito: Isac Nobrega

O presidente disse também que "nossa vida tem que continuar" e os empregos precisam "ser mantidos". "O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade", afirmou. Bolsonaro ainda voltou a comparar a Covid-19 a uma "gripezinha" ou "resfriadinho".

As declarações de Bolsonaro foram em tom de reprovação às ações adotadas pelos governadores dos Estados para evitar a disseminação da Covid-19, com base em orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde . Autoridades médicas e experiências bem-sucedidas em outros países apontam que o isolamento social é a maneira mais eficaz de evitar que a doença se espalhe e um grande número de pessoas, especialmente idosos, desenvolvam casos graves.

O pronunciamento gerou críticas imediatas de políticos, autoridades sanitárias e parte da população, que consideraram o discurso "irresponsável". Pelo oitavo dia consecutivo, o presidente foi alvo de panelaços em diversas cidades do país . Parte dos brasileiros, no entanto, acredita que o pronunciamento foi "corajoso".

Nas redes sociais de A Gazeta, a recepção também foi mista. Confira alguns comentários:

Neste momento fico envergonhada de ser brasileira, ao ouvir o pronunciamento do tal Jair Bolsonaro, dizer está preocupado e ao mesmo tempo criticar as ações de governadores, incluindo fechamento de escolas. Diz garantir emprego e assina medida provisória que suspende contratos. Realmente é um governo que não respeita o povo. (Alzenita Pereira)

A Organização Mundial da Saúde está errada, Bolsonaro é que está certo! Não estou acreditando que esse rapaz deu esse pronunciamento, não. Espero em Deus que o Brasil não seja alvo do coronavírus da forma que foi na Itália, na China e nos EUA, países de primeiro mundo que não conseguiram conter a pandemia, quanto mais o nosso. (Maria Aparecida Costa)

Quem precisa trabalhar achou ótimo! Decidam: falir ou ficar gripado, tendo a chance de evoluir para um caso grave. Quantas mortes no seu Estado? nenhuma. Quantos casos na sua cidade? Zero. Bora trabalhar! (Nathalie Toscano)

Vocês precisam entender que se todos se infectarem teremos um colapso irreversível na saúde. É o que está acontecendo na Itália. Lá se escolhe quem vive e quem morre. Temos que prevenir para não remediar. Um pouco de empatia! Todo mundo tem pai, mãe, avós ou idosos queridos para perder do jeito que está sendo. Sem enterro, sem nenhuma cerimônia, agonizando. (Allison Teixeira)

O isolamento prolongado é insustentável. Quem vai sustentar a saúde pública que cuida dos doentes se ninguém produzir e trabalhar para sustentar a família e pagar impostos? Estaremos em casa vendo os hospitais pararem? Vamos enfrentar, pois sabemos que não existe outra saída. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Deus proteja nosso Brasil. (Roberto Ramos)

Gente, todo mundo já entendeu que tem contas para pagar e perrengue financeiro, ninguém está dizendo o contrário. Só que no dia que ressuscitar os mortos for mais fácil que se recuperar de dívidas, aí a gente discute sobre deixar parte da população mais vulnerável morrer. Antes disso está fora de questão. (Lidiane Lisbôa)

Cometer crime de responsabilidade em plena gestão de pandemia é genocídio. Eu me surpreendo com o descaso com o qual esse homem trata a população! (Manu Pavlichenko)

O presidente valoriza demais o dinheiro, infelizmente ele não tem humanidade. É não conseguir se colocar no lugar do outro... A vida não tem preço, mas o caráter dele sim. (Patricia Campos)

Se o presidente decretasse quarentena, iriam culpá-lo pelo desastre econômico. Se ele mandar o povo tocar a vida e morrer gente, vão culpá-lo do mesmo jeito. Ele escolheu a forma que terá o menor impacto, discorde você ou não. Eu concordo com a medida. Se você discorda, fala isso pro seu patrão amanhã e veja a reação dele. (Átila Tassinari)

Ele falou para não entrarmos em pânico porque o índice de mortalidade desse vírus é baixo. Que a população da Itália é muito idosa e por isso está tendo um número mais elevado. Disse que numa pessoa saudável o vírus se manifesta como uma gripe que depois passa. Disse que o cuidado maior deve ser com as pessoas idosas, como exemplo, nossos pais e avós e pessoas já doentes. Disse que as medidas devem ser tomadas de forma racional e equilibrada. Ainda não disse para voltarmos à vida normal, não citou prazo para isso. Agradeceu a mudança de postura da imprensa, que depois de botar pânico na população começou a pedir calma. Gente, fique em casa, o Presidente Bolsonaro não obrigou ninguém a sair não! Mas alguns precisam trabalhar, caso contrário irão e iremos muitos de nós morrer de fome depois que o vírus passar, estaremos comendo cachorro como na Venezuela! Todos vamos pegar o vírus mais cedo ou mais tarde! O lance é realmente proteger os grupos de risco e aos poucos sairmos de casa. Isso é lógica! Gerenciamento de crise! O país não pode ficar parado! (Ana Paula Bernardino)

Quando um líder faz um pronunciamento, não deveria haver dúvidas. Ele falou o que falou e tem gente vindo dar a sua “interpretação” sobre. Como sempre está todo mundo errado, certo está o Bolsonaro. Hoje à tarde ele muda esse discurso. Calma gente, deixem as justificativas para mais tarde. (Priscila Alves)

Eu confio na medicina. Hoje, a melhor opção é a quarentena para preservar vidas. (Jeanete Baptista)

Ele fala, fala, mas quero ver se ele teria coragem de deixar sua filha, seus netos ficarem andando na rua aglomerados. Eu acho que o momento não é de mimimi e sim de cada um fazer sua parte. Se todos fizerem o certo, que é cada um nas suas casas, isso vai passar rápido. Eu também sou autônoma, estou com medo, sim, dessa crise que virá depois, mas não é por isso que vou expor minhas filhas, amigos e família a perigo. (Luciana Julio)

Bolsonaro que se cuide. Está cada vez mais isolado. Não está tomando frente em nada, são os ministros e governadores que estão exercendo o papel de chefe de governo. (Fabrício Blasfemo)

O governador está querendo que o presidente banque a população, os empregadores?! Para quem é rico e tem dinheiro sobrando é fácil. E quem não tem renda alguma, nenhum benefício, desempregados, vão sobreviver como? Aluguel, alimentação, contas?! (Ana Priscyma)

Voltem a trabalhar, sim, gente. Basta se prevenir. Atenção aos idosos. Ninguém vai pagar suas contas depois! Quem é autônomo pense bem, porque os de carteira assinada vão receber, faça chuva ou sol! (Jeanice Motta)

Mexer nos cofres públicos, cortar regalias, diminuir salários e benefícios para tentar ajudar na economia ninguém quer, né! É mais fácil fazer o povo acreditar que tem que trabalhar mesmo, porque não tem outra alternativa! (Mariza Souza)

Parabéns, presidente! Sua postura diante desta crise ficará marcada. Seu equilíbrio, sua liderança e, principalmente, seu conhecimento técnico sobre a questão só ratificam o orgulho que tenho de NÃO ter votado em você!! (Suzana Gonçalves)

Eu estou muito triste com tudo que ele fala. Parece que é doido. (Elisabete de Oliveira)

Sem noção do perigo que vivemos, não é uma simples gripe! Infelizmente, esse senhor não me representa. (Apoliana Gregório)

O presidente apenas sugeriu que as coisas voltassem ao “quase” normal. Ele não determinou, não decretou… ele está apenas jogando a responsabilidade para os governos estaduais e municipais. E é óbvio que um Dória, um Casagrande e um Witzel da vida jamais seguiriam a sugestão do presidente, logo, o isolamento, a falta ao trabalho, as aulas suspensas continuarão. Em poucas semanas teremos um estado totalmente quebrado, com a economia zerada. E adivinhem quem será (ou melhor, seria) pego para Judas? Goste você ou não do presidente, admita que ele é um grande estrategista. Tirou o dele da reta, antes do caos total. (Palmira Maria Soares Abeldt)

A partir de hoje declaro ao senhor presidente meu arrependimento, não total, pois ainda tenho esperança no vice Mourão, mas no senhor e seus filhos, me arrependo amargamente. Por favor, peça para sair. Não tem competência para ser presidente! Adeus… (Rafael Silva)

As pessoas vivem em função de um pronunciamento. Ninguém precisa fazer o que ele disse. Cada um se previne segundo suas necessidades, mas a mágoa é: “Oh, você viu o que o presidente falou? Para eles parece que o mundo acabou. (Jose Felipe Serafim)

Ainda bem que nosso governador se preocupa com seu povo e não deu ideia a essas loucuras! (Damiana Bottoni)

Ele é o presidente. Ele que precisa fazer alguma política social para o povo que se encontra desempregado… autônomo nada mais é que desempregado. Não são 12 milhões, são 50 milhões de desempregados no Brasil. (Leo Costa)

Eu também estou sem trabalhar há três semanas, mas a minha preocupação é com a família. Se eles estiverem bem, está ótimo. Para o resto a gente se vira, prefiro os meus vivos e com saúde. (Terezinha Loss)

Bolsonaro, parabéns pela atitude corajosa. Cuidemos da saúde uns dos outros. Adotemos as medidas de higiene. Mantenhamos funcionando a economia. Preservemos nossos empregos. Não ao pânico ou à histeria coletiva. A vida não pode parar! (Déia Santos)