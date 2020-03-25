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Presidente

Pronunciamento de Bolsonaro foi 'equivocado', diz Maia

Maia criticou o fato de Bolsonaro usar a estrutura da transmissão para atacar a imprensa, governadores de Estado e especialistas em saúde pública

Publicado em 25 de Março de 2020 às 07:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 07:14
Rodrigo Maia
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), considerou "equivocado" o pronunciamento em cadeia nacional de TV feito nesta terça-feira, dia 24, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro
"Desde o início desta crise venho pedindo sensatez, equilíbrio e união. O pronunciamento do presidente foi equivocado ao atacar a imprensa, os governadores e especialistas em saúde pública", escreveu o presidente da Câmara em uma rede social.
Maia reafirmou o compromisso de que o Congresso Nacional vote ações para conter a pandemia e auxiliar empresários e trabalhadores na crise econômica. "Precisamos de paz para vencer este desafio", pediu o deputado.
Ele também disse que, em respeito a idosos e pessoas em grupo de risco, os brasileiros devem seguir determinações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde.

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