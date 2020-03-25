Parlamentares capixabas criticam pronunciamento de Bolsonaro

Parlamentares da bancada capixaba em Brasília reagiram ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na TV na noite desta terça-feira (24). O chefe do Executivo do país voltou a minimizar a gravidade do coronavírus e da pandemia, criticou o fechamento de escolas e a ção dos governadores. Também culpou a mídia.
No Twitter, o senador Fabiano Contarato (Rede) escreveu que Bolsonaro demonstra total desprezo por quem pode morrer.
Já a senadora licenciada Rose de Freitas (Podemos) afirmou, em nota, que o presidente perdeu totalmente o senso de responsabilidade pública. Ele insiste em desestabilizar a verdade e promover dúvidas que desorientam o caminho de muitos que precisam de posições e esclarecimentos, que possam ajudar a salvar diversas vidas diante desta gravíssima pandemia, disse em nota.
O deputado federal Helder Salomão (PT) chamou a fala do presidente de "afronta À inteligência" e show de irresponsabilidade em rede nacional.
Também deputado, Felipe Rigoni (PSB) apontou que é inconcebível que um presidente venha a público contrariar recomendações dadas por especialistas de todo o mundo
Assim como os parlamentares, o governador renato Casagarnde (PSB) também criticou a fala do presidente, dizendo que ele menospreza a pandemia.