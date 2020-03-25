Parlamentares capixabas criticam pronunciamento de Bolsonaro

Bolsonaro, com suas palavras irresponsáveis, demonstra total desprezo por quem pode morrer. Mostra-se pequeno, mesquinho e ganancioso. Só se preocupa com a economia e com os ricos. Não importa quantos inocentes morram.

Já a senadora licenciada Rose de Freitas (Podemos) afirmou, em nota, que o presidente perdeu totalmente o senso de responsabilidade pública. Ele insiste em desestabilizar a verdade e promover dúvidas que desorientam o caminho de muitos que precisam de posições e esclarecimentos, que possam ajudar a salvar diversas vidas diante desta gravíssima pandemia, disse em nota.