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Coronavírus

Casagrande pede 'trégua' entre governadores e Bolsonaro

Durante reunião com governadores do Sudeste e o presidente, João Dória e Jair Bolsonaro trocaram farpas e fizeram acusações. Casagrande pede que presidente evite confronto e lidere ações para reduzir risco de contágio do coronavírus

Publicado em 25 de Março de 2020 às 15:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 15:59
Casagrande participou de reunião com governadores do Sudeste e o presidente Jair Bolsonaro
Casagrande participou de reunião com governadores do Sudeste e o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Governo do Estado
O clima na reunião on-line entre governadores do Sudeste e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na manhã desta quarta-feira (25) não foi nada agradável. Os governadores criticaram o pronunciamento do presidente minimizando os efeitos do coronavírus da noite de terça-feira (24), com o chefe do Executivo de São Paulo, João Doria (PSDB) sendo mais incisivo no confronto. Bolsonaro se defendeu e disse que o tucano estaria querendo "fazer palanque" em cima dele, visando a eleição presidencial de 2022.
Diante do desconforto, Renato Casagrande (PSB), que também criticou o pronunciamento de Bolsonaro, pediu uma "trégua" entre os governadores e o presidente. Para ele, todos os temas do Brasil estão sendo tratados "na base do confronto", mas é preciso que haja uma coordenação nacional para que Estados e União trabalhem de maneira conjunta nessa situação de crise por conta dos efeitos do coronavírus.
"Não podemos tratar todos os temas do Brasil no confronto. Tudo que foi discutido até agora foi tratado dessa forma. O governo federal confronta a decisão dos governadores, isso é muito ruim. O que nós queremos é uma coordenação nacional. Um trabalho conjunto para diminuir o impacto do vírus, que se não for controlado, vai gerar um aprofundamento da crise. Não podemos viver eternamente em confronto. O presidente tinha que liderar esse trabalho", analisou em live após a reunião dos governadores com o presidente.
Governadores de todo o Brasil voltam a se reunir às 16h desta quarta-feira (25) para debater ações.

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