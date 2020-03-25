Casagrande pede 'trégua' entre governadores e Bolsonaro

O clima na reunião on-line entre governadores do Sudeste e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na manhã desta quarta-feira (25) não foi nada agradável. Os governadores criticaram o pronunciamento do presidente minimizando os efeitos do coronavírus da noite de terça-feira (24), com o chefe do Executivo de São Paulo, João Doria (PSDB) sendo mais incisivo no confronto. Bolsonaro se defendeu e disse que o tucano estaria querendo "fazer palanque" em cima dele, visando a eleição presidencial de 2022.
Diante do desconforto, Renato Casagrande (PSB), que também criticou o pronunciamento de Bolsonaro, pediu uma "trégua" entre os governadores e o presidente. Para ele, todos os temas do Brasil estão sendo tratados "na base do confronto", mas é preciso que haja uma coordenação nacional para que Estados e União trabalhem de maneira conjunta nessa situação de crise por conta dos efeitos do coronavírus.
"Não podemos tratar todos os temas do Brasil no confronto. Tudo que foi discutido até agora foi tratado dessa forma. O governo federal confronta a decisão dos governadores, isso é muito ruim. O que nós queremos é uma coordenação nacional. Um trabalho conjunto para diminuir o impacto do vírus, que se não for controlado, vai gerar um aprofundamento da crise. Não podemos viver eternamente em confronto. O presidente tinha que liderar esse trabalho", analisou em live após a reunião dos governadores com o presidente.
Governadores de todo o Brasil voltam a se reunir às 16h desta quarta-feira (25) para debater ações.