Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Política

Muita “ideologia” e pouco governo. É isso que vive o Brasil

Temos um impasse no país. Não existe política livre. Não existe ideologia livre. Aliás, são tantas ideologias que amarram o progresso do Brasil, que essas não prestam com a missão de servir

Públicado em 

09 jul 2020 às 05:00
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

Presidente da República, Jair Bolsonaro, em entrevista no Palácio do Planalto
Presidente da República, Jair Bolsonaro, em entrevista no Palácio do Planalto Crédito: Isac Nóbrega/PR
Se formos buscar os fundamentos, a palavra ideologia tem vários significados, um mais clássico, outro mais crítico. Poderíamos, ao espremer as pesquisas, dizer que ideologia é um simples conjunto de ideias ou uma idealização sobre algo. Porém, no Brasil, ideologia ganha mais uma definição, agora a política, e poderia ser dita como “ala”.
Isso mesmo, ideologia deixa de ser conjunto de ideias para ser “ala”. Ala, nesse contexto, configura um limite de pessoas, um grupo, um conjunto. E já que temos um governo militar, uma tropa mesmo. Aqui, percebemos que, no fundo, não são as ideias que guiam um governo, mas uma ala que prefere se chamar de ideológica. Me parece mais uma ofensa misturar ideologia com uma ala que, na verdade, vejo como interesseira.

Veja Também

Bolsonaro confunde diplomacia com ideologia

Recuperação da economia ainda não passa de uma onda de ilusão e ideologia

Em meio à pandemia, Bolsonaro quer barrar 'ideologia de gênero'

A “ideologia” que sufoca Bolsonaro, sufocou Lula, sufocou a Dilma, o Temer, e até hoje sufocou um pouco de cada governo. Lula, num determinado momento, perdeu a governança porque havia grupos de interesses; Dilma também; e agora Bolsonaro, que vendeu no palanque um discurso de um governo livre, livre para fazer e desfazer, mas não é bem isso que parece. Só na última semana, dois nomes escolhidos pelo presidente para titular o Ministério da Educação caíram antes de serem empossados. Mas por quê? Por que a “ala ideológica” pressionou. Então, quem governa?
Aqui temos um impasse. Fatos como esse mostram que não existe governo livre. Não existe política livre. Não existe ideologia livre. Aliás, são tantas ideologias que amarram o progresso do Brasil, que essas não prestam com a missão de servir.

Veja Também

Combate à fome não é ideologia: é questão de princípios

Governo sem ideologia? Imagina se tivesse!

Tempo de ideologia de intolerância, culto às armas e fake news

O pensador e escritor Leandro Konder chega a dizer, numa entrevista à Teias, que ele procura se concentrar na questão da ideologia como tal, usando o sentido que Marx deu a ela, porque ele está interessado em saber como a gente pode estimular um movimento que busca se tornar mais crítico. E para isso precisa se tornar também mais autocrítico na construção do conhecimento. “A ideologia é uma questão que ajuda nesse sentido, e ajuda atrapalhando”, faz questão de grifar.
Ideologia que ajuda e ideologia que atrapalha. Talvez seja esse o discernimento que o Brasil e os brasileiros precisam fazer. Nem digo o governo, mas nós mesmos, a população. Já ficou claro que a política de cor e de ideologia demais não serviu e não está servindo. Os movimentos sociais que usaram verde e amarelo nas ruas mostraram que nem todos eram brasileiros sedentos de políticas livres, porque houve uma parcela significativa de infiltrados movidos pela força antidemocrática.

Veja Também

Quem é o presidente infectado pelo vírus da histeria?

A narrativa do presidente que só conversa com “Bolsonaros da sociedade”

Não passou da hora de aquele gigante de 2013 despertar novamente?

Não tá fácil! Como superar? Parece que ideologia demais e extremismo demais, além de ter tudo a ver, não resolveram e não irão resolver o Brasil. Então precisamos de um centro? Me valho nessas horas da máxima (se preferir pode chamar de ideologia, mas prefiro o próximo termo): “ficar em cima do muro”. Mas por quê?
Ficar em cima do muro tem sido uma expressão usada para descrever os indecisos, mas vejo o contrário, pois de cima do muro se vê o lado direito, o lado esquerdo e o horizonte. Talvez esse seja o melhor lugar para discernir e decidir um país com tanta ideologia a ser suprimida.

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

Tópicos Relacionados

Dilma Rousseff Jair Bolsonaro Lula Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados