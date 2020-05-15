Queda de mais um ministro da Saúde revela a insalubridade do Planalto

Anúncio de saída do ministro Nelson Teich Crédito: Erasmo Salomão/MS

A falta de convergência nas políticas de enfrentamento à Covid-19 causou nova tempestade, impondo ao país mais um infortúnio em plena pandemia. Jair Bolsonaro descarta o segundo ministro da Saúde em menos de um mês, não impunemente, mas por discordâncias cruciais e inaceitáveis para qualquer governante.

Bolsonaro tem sido a própria encarnação da anticiência: a incapacidade de compreensão do que é empírico, do que tem resultado comprovado, o coloca em uma redoma de obscurantismo da qual não faz o mínimo esforço para sair. Se é contrariado, sente-se acuado e reage com virulência.

A cloroquina, que tinha sido jogada para escanteio nos discursos bolsonaristas, foi recolocada sob os holofotes quando o governo enfrenta uma crise política com potencial de fazer o presidente encarar um processo de impeachment . A falta de timing de Bolsonaro é gritante: justamente quando há cada vez mais consenso, entre autoridades médicas e científicas ao redor do mundo, de que o medicamento tem se mostrado incapaz de tratar a Covid-19. Com o agravante da suspeita de estar provocando quadros de arritmia graves nos pacientes, algo que tampouco tem comprovação científica até o momento, mas reforça a necessidade de precaução.

Teich fez o que qualquer médico com compromisso ético faria: recusou-se a protocolar o seu uso irrestrito. Mas acabou sucumbindo à pressão do presidente. Os desatinos tornaram a permanência de Teich, também ele um homem da ciência, insustentável. Não significa dizer que sua passagem pela pasta tenha tido alguma relevância: a falta de comando foi evidente, com Estados e municípios sem uma coordenação central. Mas o silenciamento sufoca.

Antes do pronunciamento sobre a sua saída , nesta sexta-feira (15), Teich teria dito, segundo a CNN, que não mancharia sua história por causa da cloroquina. Bolsonaro, agora, tem o desafio de encontrar alguém para o posto que não tenha esse tipo de preocupação com a própria reputação.

Em um Brasil ideal, a maior calamidade sanitária desta geração seria encarada pelo governo federal com mais seriedade. Um presidente não pode tratar como descartável o chefe da pasta que protagoniza o combate à pandemia. Um ministro da Saúde precisa ter autoridade, delegada por confiança pelo próprio chefe da nação. É preciso dar espaço para a equipe trabalhar, desenvolvendo planos emergenciais e coordenando ações com os entes federativos.