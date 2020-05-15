Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Foi um mês perdido, que jogaram fora', diz Mandetta sobre saída de Teich
Ex-ministro da Saúde

'Foi um mês perdido, que jogaram fora', diz Mandetta sobre saída de Teich

Para o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 'fica difícil para um médico passar por cima de princípios básicos da ciência'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 17:18

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 17:18

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta
Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Crédito: Anderson Riedel/PR
Antecessor de Nelson Teich no cargo, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta classificou, em entrevista à reportagem, a saída do sucessor e o tempo de permanência dele no cargo como "um mês perdido no meio da pandemia".
"Foi um mês perdido, que jogaram fora no meio da epidemia", disse, em referência à dificuldade do sucessor em nomear equipe e adotar ações.
"Eu pedi para a equipe permanecer para ajudar, e em um mês exoneraram praticamente todo mundo, e não nomearam os novos. E agora ele sai?"
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"Talvez ele [Bolsonaro] deva colocar lá uma pessoa que não seja médica, que não tenha muito compromisso e possa acelerar o que ele quer, porque fica difícil para um médico passar por cima de princípios básicos da ciência."
Para Mandetta, era "muito difícil" que Teich conseguisse implementar ações no cargo.
"Não posso dizer que a saída era esperada, mas era muito difícil que funcionasse", disse. "Ninguém consegue planejar nada com essa instabilidade."
"O tempo de permanência dele ali dentro foi um tempo perdido, para o enfrentamento da epidemia, para o Ministério da Saúde e para os estados. Não sei para ele. Em um mês ali dentro você não conhece 1% de tudo, ainda mais se nunca trabalhou no SUS [Sistema Único de Saúde], e ele não conhecia o SUS", afirma.
"É muito difícil acertar em um ministério complexo como aquele mesmo em situações normais. Com esse perfil, ainda mais uma situação dessa gravidade, teria sido uma surpresa se ele tivesse conseguido transitar em uma política tão complexa."
Para Mandetta, a pressão para liberação do uso da cloroquina ainda não encontra amparo em estudos científicos.
"É um dilema. Para nós da saúde, é impossível chegar e dizer 'relativiza', ou perguntar 'quantas mortes você acha aceitável?' Não dá."
"Não tem comprovação. Se é prejudicial ou não, ainda vamos saber. A ciência é implacável, ela tem o tempo dela, mas se manifesta", disse.

Veja Também

Mandetta diz 'oremos' e Moro fala em 'cenário difícil'

As divergências com Bolsonaro que levaram Nelson Teich a pedir demissão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados