Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mandetta diz 'oremos' e Moro fala em 'cenário difícil'
Repercussão da saída de Teich

Mandetta diz 'oremos' e Moro fala em 'cenário difícil'

A nova mudança no Ministério da Saúde em menos de um mês, durante crise do coronavírus é alvo de críticas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 15:27

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 15:27

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta
Luiz Henrique Mandetta, antecessor de Teich como Ministro da Saúde Crédito: Anderson Riedel/PR
O pedido de demissão do ministro da Saúde, Nelson Teich, foi recebido com mensagens pessimistas e de lamentação por outros ex-ministros do governo Bolsonaro. Luiz Henrique Mandetta, antecessor de Teich no cargo, e Sergio Moro, ex-titular da Justiça e Segurança Pública, manifestaram-se pouco após o anúncio.
"Oremos. Força, SUS. Ciência. Paciência. Fé!", escreveu Mandetta no Twitter. "Fica em casa", acrescentou o ex-ministro, que, como Teich, teve divergências com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em relação à política de isolamento social no combate à pandemia do novo coronavírus.
Já Sergio Moro citou as mortes confirmadas no Brasil provocadas pela Covid-19. Sem fazer referência direta à saída de Nelson Teich após menos de um mês no ministério, o ex-juiz apontou as dificuldades enfrentadas.
"Cenário difícil, em plena pandemia, 13.993 mortes até ontem [quinta]. Números crescentes a cada dia. Cuide-se e cuide dos outros", disse Moro, que também usou o Twitter para divulgar sua mensagem.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Mais uma mudança na pasta da Saúde também recebeu críticas de outros agentes políticos. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), que se estabeleceu como um dos antagonistas de Bolsonaro, posicionou-se ao lado do ministro de saída.
"É mais um herói que se vai", afirmou Witzel. "Minha solidariedade, ministro Nelson Teich. Presidente Bolsonaro, ninguém vai conseguir fazer um trabalho sério com sua interferência nos ministérios e na Polícia Federal. É por isso que governadores e prefeitos precisam conduzir a crise da pandemia e não o senhor, presidente."

Veja Também

Segundo ministro da Saúde a sair pela desordenação de Bolsonaro, diz Doria

Queda de Teich era esperada por entidades, que temem piora no cenário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Relator de CPI pede indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonet
Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados