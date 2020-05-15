Mandetta diz 'oremos' e Moro fala em 'cenário difícil'

Luiz Henrique Mandetta, antecessor de Teich como Ministro da Saúde Crédito: Anderson Riedel/PR

O pedido de demissão do ministro da Saúde, Nelson Teich , foi recebido com mensagens pessimistas e de lamentação por outros ex-ministros do governo Bolsonaro. Luiz Henrique Mandetta, antecessor de Teich no cargo, e Sergio Moro, ex-titular da Justiça e Segurança Pública, manifestaram-se pouco após o anúncio.

"Oremos. Força, SUS. Ciência. Paciência. Fé!", escreveu Mandetta no Twitter. "Fica em casa", acrescentou o ex-ministro, que, como Teich, teve divergências com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em relação à política de isolamento social no combate à pandemia do novo coronavírus.

Já Sergio Moro citou as mortes confirmadas no Brasil provocadas pela Covid-19. Sem fazer referência direta à saída de Nelson Teich após menos de um mês no ministério, o ex-juiz apontou as dificuldades enfrentadas.

"Cenário difícil, em plena pandemia, 13.993 mortes até ontem [quinta]. Números crescentes a cada dia. Cuide-se e cuide dos outros", disse Moro, que também usou o Twitter para divulgar sua mensagem.

Mais uma mudança na pasta da Saúde também recebeu críticas de outros agentes políticos. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), que se estabeleceu como um dos antagonistas de Bolsonaro, posicionou-se ao lado do ministro de saída.