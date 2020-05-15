Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Segundo ministro da Saúde a sair pela desordenação de Bolsonaro, diz Doria
Repercussão

Segundo ministro da Saúde a sair pela desordenação de Bolsonaro, diz Doria

O governador de São Paulo elogiou o ministro, que, segundo ele, 'demonstrou compromisso com a ciência e respeito ao isolamento'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 15:19

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 15:19

Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
O governador João Doria (PSDB) criticou nesta sexta-feira (15) o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pela saída de mais um ministro da Saúde, com a exoneração de Nelson Teich.
"Quero lamentar a saída do ministro da Saúde Nelson Teich. É o segundo ministro da saúde que num prazo de 90 dias deixa a função pela desordenação do governo Bolsonaro", disse.
Doria elogiou o ministro, que, segundo ele, "demonstrou compromisso com a ciência e respeito ao isolamento".
"Espero que o sucessor do ministro Nelson Teich continue seguindo a medicina e a saúde, e que não incorra no grave erro de seguir orientações ideológicas, partidárias ou familiares", disse Doria. "O ministro da saúde do Brasil deve proteger a saúde dos brasileiros".
Após o pronunciamento, Doria ainda fez um post em redes sociais em que afirmou: "O barco está à deriva. Que Deus proteja o Brasil e os brasileiros".
O tucano também fez fortes críticas a Bolsonaro, por supostamente segurar recursos como retaliação aos estados e aos governadores, citando reportagem do jornal O Globo.
"Gesto demonstra a insensibilidade, intolerância e incapacidade do presidente Jair Bolsonaro de entender o cargo que ocupa como presidente da República. Presidente Bolsonaro mistura os canais e pensa que administrar o país é administrar sua família", disse. "Atitude de retaliar governadores porque têm cumprido sua obrigação é um gesto

Veja Também

Queda de Teich era esperada por entidades, que temem piora no cenário

Teich pede demissão do Ministério da Saúde antes de completar um mês no cargo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto do ES tem maior crescimento de movimentação de cargas entre terminais privados
Imagem de destaque
Ramagem é preso por serviço de imigração dos EUA, diz PF
Imagem de destaque
Alexandre Ramagem é preso nos EUA, diz PF; o que se sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados