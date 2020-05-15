Segundo ministro da Saúde a sair pela desordenação de Bolsonaro, diz Doria

Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo

O governador João Doria (PSDB) criticou nesta sexta-feira (15) o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pela saída de mais um ministro da Saúde, com a exoneração de Nelson Teich.

"Quero lamentar a saída do ministro da Saúde Nelson Teich. É o segundo ministro da saúde que num prazo de 90 dias deixa a função pela desordenação do governo Bolsonaro", disse.

Doria elogiou o ministro, que, segundo ele, "demonstrou compromisso com a ciência e respeito ao isolamento".

"Espero que o sucessor do ministro Nelson Teich continue seguindo a medicina e a saúde, e que não incorra no grave erro de seguir orientações ideológicas, partidárias ou familiares", disse Doria. "O ministro da saúde do Brasil deve proteger a saúde dos brasileiros".

Após o pronunciamento, Doria ainda fez um post em redes sociais em que afirmou: "O barco está à deriva. Que Deus proteja o Brasil e os brasileiros".

O tucano também fez fortes críticas a Bolsonaro, por supostamente segurar recursos como retaliação aos estados e aos governadores, citando reportagem do jornal O Globo.