A pergunta que não quer calar feita a Bolsonaro ainda não foi respondida

Bolsonaro é um dos maiores responsáveis pelo Brasil bater recordes de infectados e de mortos pela pandemia, diz o autor Crédito: Alan Santos/PR

As duas questões – relacionamento com a imprensa e comportamento diante da pandemia – são exemplares para demonstrar o viés autoritário do presidente. Com a imprensa, o presidente tem uma relação de ódio própria dos governantes que acham que têm mais poder do que de fato têm. Lula, por exemplo, tentou expulsar um jornalista do país e instituir um conselho para regular a atuação dos jornalistas. Maduro persegue empresas de comunicação que o criticam. Trump proíbe a participação de alguns órgãos de imprensa nas entrevistas coletivas que concede.

É até curioso que governantes que se dizem de direita, como Bolsonaro e Trump, adotem comportamentos semelhantes aos ditadores de esquerda a quem tanto criticam. Isso só mostra que ojeriza à imprensa não tem a ver com ideologia político-partidária, mas com o autoritarismo. Quando se instalam no poder, a primeira coisa que os ditadores procuram fazer é calar e intimidar a imprensa.

Quanto ao comportamento do presidente diante da pandemia, é lamentável que, além de subestimar a gravidade da doença – que já matou mais de 117 mil brasileiros –, de tentar desqualificar as medidas que tentam frear a disseminação do vírus – como o isolamento social – e de nunca ter manifestado solidariedade às famílias enlutadas, o presidente venha se tornando garoto-propaganda de um medicamento comprovadamente ineficaz no combate à doença contradizendo as recomendações das autoridades da área da saúde de todo o mundo.

Ao noticiar os fatos decorrentes da pandemia – comprovadamente a maior catástrofe que se abateu sobre o mundo nos últimos 100 anos – a imprensa nada mais faz do que informar aos brasileiros sobre a gravidade da doença. É o noticiário que ajuda a prevenção para que menos brasileiros se tornem vítimas do coronavírus. Já o presidente e o seu governo buscam esconder a quantidade de mortos e a fingir que o perigo já passou ou nunca existiu.