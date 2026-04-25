Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cantor Leonardo sofre acidente e aparece em vídeo com os olhos roxos
Famosos

Cantor Leonardo sofre acidente e aparece em vídeo com os olhos roxos

Fãs do artista levaram um susto ao vê-lo machucado em stories postados pela esposa, Poliana Rocha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 13:41

O cantor Leonardo sofre um acidente e apareceu com os olhos roxos e inchados
Leonardo afirmou ter sofrido um acidente enquanto pescava  Reprodução/Instagram

Fãs e seguidores de Leonardo levaram um susto ao vê-lo em um vídeo publicado por sua esposa, Poliana Rocha, nas redes sociais.


Apesar do clima gaiato e de uma narração bem-humorada do que aconteceu, a imagem era forte: o cantor, a princípio de óculos escuros, tirou o acessório e mostrou como estavam seus olhos: roxos e inchados. Parecia que tinha levado uma surra.


"Não está muito bonito, não", brincou. O sertanejo então explicou que sofreu um acidente durante uma pescaria. "Vocês acham que vida de pescador é fácil, né? Fui para o Pantanal pescar esses dias e hoje estou indo fazer show. Deu um B.O.zinho lá, sabe? Escorreguei na canoa pescando à noite e bati o olho na canoa".


"Vocês não imaginam o susto que eu levei", completou Poliana. Ela contou que o marido iria passar por exames para checar possíveis complicações decorrentes do impacto antes de ser liberado.


Leonardo disse que, assim que fosse liberado do hospital, já iria se arrumar para ir ao aeroporto, já que tem apresentações marcadas no Paraná neste final de semana. "A garganta está boa. Não canto com os olhos", brincou ele, acrescentando que fará o show de óculos escuros.

Veja Também 

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo

Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault estreia nova temporada do Saia Justa

‘Caldeirão com Mion’ formará duplas sertanejas no quadro 'Dupla do Brasil'

ES na Globo: capixaba participa de novo quadro sertanejo do Caldeirão com Mion

Imagem de destaque

Cantor Leonardo recebe alta após internação por gastroenterite

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos HZ celebridades
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha
Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha
Imagem de destaque
A adolescente que criou dispositivo para barrar golpe 'boa noite, Cinderela'
Feira de turismo ESTOUR
Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados