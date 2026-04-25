Cantor Leonardo sofre acidente e aparece em vídeo com os olhos roxos

Fãs e seguidores de Leonardo levaram um susto ao vê-lo em um vídeo publicado por sua esposa, Poliana Rocha, nas redes sociais.





Apesar do clima gaiato e de uma narração bem-humorada do que aconteceu, a imagem era forte: o cantor, a princípio de óculos escuros, tirou o acessório e mostrou como estavam seus olhos: roxos e inchados. Parecia que tinha levado uma surra.





"Não está muito bonito, não", brincou. O sertanejo então explicou que sofreu um acidente durante uma pescaria. "Vocês acham que vida de pescador é fácil, né? Fui para o Pantanal pescar esses dias e hoje estou indo fazer show. Deu um B.O.zinho lá, sabe? Escorreguei na canoa pescando à noite e bati o olho na canoa".





"Vocês não imaginam o susto que eu levei", completou Poliana. Ela contou que o marido iria passar por exames para checar possíveis complicações decorrentes do impacto antes de ser liberado.





Leonardo disse que, assim que fosse liberado do hospital, já iria se arrumar para ir ao aeroporto, já que tem apresentações marcadas no Paraná neste final de semana. "A garganta está boa. Não canto com os olhos", brincou ele, acrescentando que fará o show de óculos escuros.