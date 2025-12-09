Cantor Leonardo recebe alta após internação por gastroenterite

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:00
O cantor Leonardo, 62, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em Goiânia (GO), após dar entrada no local com um quadro de gastroenterite.
Já em casa, o próprio artista usou seu perfil para tranquilizar e brincar com fãs. "Desidratei, deu câimbra nas pernas e corri ao hospital. Tomei soro, mas agora estou em casa e à noite estarei num leilão beneficente. Não foi dessa vez", disse.
Segundo sua assessoria, o cantor foi submetido a uma hidratação venosa com solução fisiológica, além de passar por uma série de exames. Com a melhora significativa, conseguiu liberação médica.
A gastroenterite é uma inflamação do estômago e intestino que causa diarreia, vômitos, cólicas e náuseas.
A agenda de compromissos não será afetada, mas ele retornará às atividades de forma gradual para evitar outros transtornos.
