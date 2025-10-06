O outro lado

Menino 'adotado' e 'devolvido' por Leonardo e Poliana aparece e promete dar sua versão

João Dias se identificou como o rapaz que passou um mês e meio na fazenda do cantor sertanjo

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 14:28

João Dias, um homem que afirma ser o menino "adotado" e depois "devolvido" por Leonardo e Poliana Rocha, se manifestou pela primeira vez sobre o caso. Em um vídeo publicado no TikTok, ele se identifica como o rapaz que passou um mês e meio na fazenda do cantor, e diz que em breve dará sua versão do ocorrido.

"Eu estou aqui porque tem muita gente me mandando mensagem e olhando o meu perfil", justifica. "Eu não sabia desses vídeos que estão rolando, começaram a me mandar e me marcar e, quando eu fui ver, eram a meu respeito (...) A minha mãe está um pouco chateada pela forma que foi falado, mas isso não vem ao caso. Vou me pronunciar porque a história é minha e logo logo vou contar tudo da forma certinha o que aconteceu, onde aconteceu."

Além do vídeo, João publicou uma foto, antiga, em que aparece mais novo ao lado de Leonardo. A fotografia, segundo ele, foi feita na Fazenda Talismã, em Goiânia. Ele também mostra a fotografia impressa e com uma carta escrita a mão no verso. Segundo ele, foram feitas mais imagens do período, mas esta é a única que chegou em suas mãos.

"Vieram mais fotos no envelope que me foi enviado, só que quando chegou na minha mão, já estava aberto e eu só recebi essa", explica. "Essa é a foto original, foto física que eu tenho de lembrança, e que vou guardar até ficar velhinho."

Entenda o caso

Poliana Rocha, mulher de Leonardo, revelou em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, que ela e o cantor conheceram um menino de 15 anos em uma viagem à Bahia. O garoto vendia chinelos e Leonardo se afeiçoou por ele. O jovem começou a ir ao encontro da família todos os dias para jogar bola com Zé Felipe, então com 10 anos.

Ao fim da viagem, Leonardo decidiu convidar o menino para ir com eles para Goiânia, sem comunicar a mãe. Segundo Poliana, o menino ficou em sua casa por cerca de um mês e meio, e recebeu cuidados médicos, roupas novas e um tratamento no salão de beleza, com alisamento nos cabelos.

Poliana conta que o rapaz começou a chamá-la de "mainha", o que teria deixado Zé Felipe "enciumado". O menino, então, foi enviado de volta para a Bahia quando parou de brincar com seu filho Zé e começou a passar "o dia todo deitado no sofá". Ela ainda afirmou que teria pagado pensão alimentícia para a família do adolescente por um ano, mesmo sem nunca ter tido contato com a mãe.

A história gerou revolta e dividiu opiniões nas redes sociais. Após a repercussão, a influenciadora voltou a se manifestar no Instagram na última sexta-feira, 3, e ameaçou processar internautas por "calúnia". "Não contei tudo no programa porque, realmente, não dá para contar tudo. Foi uma história linda a que vivemos com o João. Eu acolhi ele da melhor maneira possível", afirmou.

