Estão deturpando como se eu fosse vilã, diz Poliana Rocha sobre jovem 'adotado'

As declarações da esposa de Leonardo sobre ter abrigado um jovem desconhecido em casa seguem repercutindo

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 12:05

Leonardo e Poliana Rocha
Leonardo e Poliana Rocha Crédito: Instagram/poliana

As declarações de Poliana Rocha no programa Sensacional (RedeTV!) sobre ter abrigado um jovem desconhecido em casa seguem repercutindo. Agora, ela resolveu usar as redes sociais para se pronunciar e dizer que processará quem fizer calúnias.

A esposa do cantor Leonardo afirma que não tem gostado da forma como a imprensa e as pessoas têm abordado o assunto.

"Eu estou achando um saco isso, imagino que vocês também, né? E o pior disso tudo é que várias pessoas que já estavam sem aparecer na mídia estão pegando essa história, deturpando o que nós falamos e colocando para ganhar biscoito", começou.

"Realmente foi uma história linda que nós vivemos com o João. Eu acolhi ele da melhor maneira possível, o Léo [Leonardo] também, e agora as pessoas estão deturpando de uma outra forma e colocando na internet como se eu fosse uma vilã, uma pessoa sem coração", emendou.

Segundo Poliana, internet "não é terra sem lei" e uma equipe jurídica já trabalha para processar quem falar mentiras sobre o assunto.

RELEMBRE O CASO

Na entrevista, ela contou que abrigou um menor de idade em sua casa por cerca de dois meses sem autorização da família. Ela disse que conheceu o adolescente em Ilhéus (BA) e o levou para sua casa em Goiânia (GO) de avião.

Questionada por Daniela Albuquerque se pediu permissão à família do menino, Poliana respondeu com naturalidade que nunca procurou contato com os pais dele.

"No dia de ir embora, o Leonardo falou: 'Você quer conhecer Goiânia, entrar no avião?'. Aí ele falou: 'Quero' e o Leonardo: 'Então bora'", contou Poliana. "Eu achei que era brincadeira, mas o Leonardo falou: 'Nós vamos levar ele, sim, porque ele vai brincar com o Zé.'"

"Só que ele, em vez de jogar bola com o Zé Felipe, começou a querer ficar no sofá com o pé para cima", reclamou Poliana. "Ele não estava mais jogando bola com o Zé, só queria ficar deitado ouvindo música. Aí eu falei: 'Vou ter que devolver.'"

