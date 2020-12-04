Como o resultado das eleições de 2020 pode favorecer Bolsonaro

Jair Bolsonaro em reunião virtual da cúpula do G20 Crédito: Marcos Corrêa/Presidência/Agência Brasil

Entretanto, seria precipitado concluir que o fracasso dos candidatos dos quais Bolsonaro foi garoto-propaganda seja reflexo de eventual crescimento do movimento antibolsonarista. Em diversas dessas derrotas eleitorais, questões locais foram preponderantes, como o fiasco da gestão do bispo licenciado Marcelo Crivella na capital fluminense e a boa aprovação de Bruno Covas , reeleito sem que Russomanno sequer tivesse chances de ir ao segundo turno em São Paulo.

Muito embora em 2020 o PSDB, MDB e o DEM (partidos de centro-esquerda e centro-direita, independentes do bolsonarismo) tenham eleito prefeitos que vão governar o maior número de habitantes, foram os partidos que integram o Centrão que saíram vitoriosos na metade dos municípios do país.

O Centrão é um grupo marcado por práticas fisiológicas, com o hábito de apoiar quem estiver no governo e abarca as seguintes legendas: PP, PSD, PL, PTB, Republicanos, PSC, Solidariedade, Avante, Patriota e Pros. A fragilidade ideológica do Centrão é tão clara que o bloco já participou dos governos Lula e Dilma, Temer e agora, faz parte da base aliada de Bolsonaro. Portanto, a expressiva votação nos partidos do Centrão não indica que o eleitor esteja rechaçando os extremos. O Centrão não ameaça a reeleição de Bolsonaro, desde que o governo entregue o que o bloco quer: cargos e verbas federais (uma espécie de “Mensalão legalizado”).

Cabe lembrar, também, que Bolsonaro só foi eleito em 2018 pelo ódio, o ódio ao PT e às bandeiras que o partido dizia defender, tradicionalmente associadas à esquerda: questões sociais, pauta LGBT, igualdade de gênero, direitos trabalhistas etc. Na prática, Bolsonaro, como clássico populista, precisa colocar algum partido como seu antagonista, necessita de um grupo para tratar como inimigo ou ameaça ao país. Em 2018, o “inimigo” escolhido por Bolsonaro foi o PT, já que o Partido dos Trabalhadores acabava de sair de um desgastante processo de impeachment e de uma sequência de manifestações populares.

O PT saiu das eleições de 2020 ainda mais enfraquecido, elegeu menos 71 prefeitos que em 2016 (redução de 28%) e não comandará nenhuma capital. O baixo desempenho foi replicado em outras legendas tratadas como esquerdistas, caso do PDT (perdeu 17 prefeituras), PSB (queda de 37%) e PCdoB (diminuição de 43%).

Porém, no imaginário bolsonarista, a “esquerda” comportaria qualquer partido que ouse discordar de Bolsonaro, inclusive o PSDB, que por muito tempo foi tratado como o principal adversário do PT. Enquanto para os bolsonaristas ultrarradicais o PSDB é comunista, para os petistas, o PSDB seria neoliberal, o que conduz à conclusão de que os tucanos estão, em verdade, mais próximos do centro do que dos extremos ideológicos.