Coronavírus: ES registra 4.663 mortes e passa de 220 mil casos

O Espírito Santo registrou 33 mortes e 2.989 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quarta-feira (16). Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.663 mortes pela doença e 220.927casos confirmados.
Com os números desta quarta, o Espírito Santo bate novo recorde de casos confirmados em 24 horas. Até então o maior número havia sido registrado no dia 9 de dezembro, quando 2.428 diagnósticos deram positivo.
O município de Vila Velha, com 31.312 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (27.804 casos), Vitória (26.541) e Cariacica (19.142).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 3.928 pessoas contaminadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.488.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 202,608. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,12%, e 709,261 testes já foram realizados no Estado.