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Covid-19

ES caminha para um ciclo de alto risco de transmissão, diz secretário

Nesta semana, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, alertou que o Espírito Santo enfrentará uma fase de 'grande risco social' nas próximas oito semanas. Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (16), ele traz detalhes sobre a pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 11:09

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 11:09

Nésio Fernandes faz novo pronunciamento nesta quarta-feira (04)
Nésio Fernandes faz novo pronunciamento nesta quarta-feira (04) Crédito: Sesa
Um retrato da pandemia do coronavírus no Espírito Santo. O Estado registrou 21 mortes e 2.400 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Até o momento, são contabilizados um total de 4.630 mortes pela doença e 217.938 casos confirmados. Durante coletiva na última segunda-feira (14), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, alertou, inclusive, que o Espírito Santo enfrentará uma fase de "grande risco social" nas próximas oito semanas.
Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (16), o secretário  explicou que o comportamento epidemiológico da pandemia, o comportamento de risco da população e o desrespeito ao protocolo tem levado ao aumento exponencial dos casos de Covid-19 no Espírito Santo. Nesse momento, o Estado caminha para que, em especial, os grandes municípios litorâneos e os da Grande Vitória entrem, até o réveillon, no risco alto de transmissão da doença.

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O secretário ressalta que todos os dias são feitas simulações do mapa de risco e elas mostram que o Espírito Santo caminha para um ciclo de alto risco de transmissão. Vila Velha, por exemplo, de acordo com Nésio Fernandes, tem uma curva de óbitos se assemelhando à da primeira onda. Confira abaixo a entrevista na íntegra:
Entrevista com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em 16/12

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