ES caminha para um ciclo de alto risco de transmissão, diz secretário

Um retrato da pandemia do coronavírus no Espírito Santo. O Estado registrou 21 mortes e 2.400 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Até o momento, são contabilizados um total de 4.630 mortes pela doença e 217.938 casos confirmados. Durante coletiva na última segunda-feira (14), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, alertou, inclusive, que o Espírito Santo enfrentará uma fase de "grande risco social" nas próximas oito semanas.
Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (16), o secretário explicou que o comportamento epidemiológico da pandemia, o comportamento de risco da população e o desrespeito ao protocolo tem levado ao aumento exponencial dos casos de Covid-19 no Espírito Santo. Nesse momento, o Estado caminha para que, em especial, os grandes municípios litorâneos e os da Grande Vitória entrem, até o réveillon, no risco alto de transmissão da doença.
O secretário ressalta que todos os dias são feitas simulações do mapa de risco e elas mostram que o Espírito Santo caminha para um ciclo de alto risco de transmissão. Vila Velha, por exemplo, de acordo com Nésio Fernandes, tem uma curva de óbitos se assemelhando à da primeira onda. Confira abaixo a entrevista na íntegra:
Entrevista com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em 16/12