ES caminha para um ciclo de alto risco de transmissão, diz secretário

Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (16), o secretário explicou que o comportamento epidemiológico da pandemia, o comportamento de risco da população e o desrespeito ao protocolo tem levado ao aumento exponencial dos casos de Covid-19 no Espírito Santo. Nesse momento, o Estado caminha para que, em especial, os grandes municípios litorâneos e os da Grande Vitória entrem, até o réveillon, no risco alto de transmissão da doença.