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ES muda regras de abertura dos shoppings em cidades com risco alto

O governo do Estado autorizou a abertura desses centros comerciais aos sábados em um horário limite até as 16h em municípios com risco alto para a transmissão da Covid-19. Antes, os shoppings nessas cidades só podiam abrir de segunda a sexta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 10:25

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 10:25

Para garantir a segurança dos consumidores e evitar a proliferação da Covid-19, o Shopping Vila Velha tem feito controle do número de clientes
Shoppings terão horário limitado nas cidades com risco alto Crédito: Divulgação
O governo do Espírito Santo alterou as regras de funcionamento de shoppings centers em cidades com risco alto de transmissão do coronavírus. Em uma portaria publicada no último fim de semana, o Estado autorizou a abertura das lojas desses centros aos sábados, em um horário limite até 16h  até então, o atendimento presencial nos estabelecimentos comerciais dos shoppings  em cidades com risco vermelho só podia acontecer de segunda a sexta-feira.
Na atual classificação do governo do Estado, seis municípios se enquadram no risco alto de transmissão da Covid-19: Ecoporanga, Mantenópolis, Marilândia, Ibiraçu, Domingos Martins e Anchieta.
governador Renato Casagrande (PSB), porém, disse que os dados sobre o coronavírus do Espírito Santo indicam que os municípios da Grande Vitória caminham para atingir o risco alto para contaminação da doença. Atualmente, Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha estão em risco moderado.

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Pelas novas regras, as lojas e restaurantes dos shoppings em cidades com risco alto poderão funcionar até às 20h de segunda a sexta-feira, e até às 16h aos sábados. O decreto não determina o horário de abertura, mas estabelece um limite para o fechamento. Nesses municípios, os shoppings não podem abrir aos domingos. Na regra anterior, somente a praça de alimentação tinha autorização para funcionar aos sábados, em um horário que se estendia de 12h às 18h.
A portaria com as mudanças foi publicada no Diário Oficial do Estado no último sábado (12) e assinada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. O Estado vive um aumento de casos e mortes pela Covid-19.

AVANÇO DA PANDEMIA

Com o avanço da pandemia no Espírito Santo, o governo do Estado avalia suspender novamente as cirurgias eletivas. As cirurgias eletivas, ou seja, aquelas que não são de urgência ficaram suspensas por quatro meses, mas foram retomadas em agosto, quando o Estado vivia uma estabilidade da doença.
A taxa de ocupação dos leitos de UTI para coronavírus está em 83 % no Espírito Santo. Na Região Metropolitana, esse indicador já chega a 85%

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