ES muda regras de abertura dos shoppings em cidades com risco alto

Shoppings terão horário limitado nas cidades com risco alto Crédito: Divulgação

autorizou a abertura das lojas desses centros aos sábados, em um horário limite até 16h  até então, o atendimento presencial nos estabelecimentos comerciais dos shoppings em cidades com risco vermelho só podia acontecer de segunda a sexta-feira. O governo do Espírito Santo alterou as regras de funcionamento de shoppings centers em cidades com risco alto de transmissão do coronavírus . Em uma portaria publicada no último fim de semana, o Estado  até então, o atendimento presencial nos estabelecimentos comerciais dos shoppings em cidades com risco vermelho só podia acontecer de segunda a sexta-feira.

Pelas novas regras, as lojas e restaurantes dos shoppings em cidades com risco alto poderão funcionar até às 20h de segunda a sexta-feira, e até às 16h aos sábados. O decreto não determina o horário de abertura, mas estabelece um limite para o fechamento. Nesses municípios, os shoppings não podem abrir aos domingos. Na regra anterior, somente a praça de alimentação tinha autorização para funcionar aos sábados, em um horário que se estendia de 12h às 18h.

A portaria com as mudanças foi publicada no Diário Oficial do Estado no último sábado (12) e assinada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. O Estado vive um aumento de casos e mortes pela Covid-19.

AVANÇO DA PANDEMIA

Com o avanço da pandemia no Espírito Santo, o governo do Estado avalia suspender novamente as cirurgias eletivas. As cirurgias eletivas, ou seja, aquelas que não são de urgência ficaram suspensas por quatro meses, mas foram retomadas em agosto, quando o Estado vivia uma estabilidade da doença.